FARMA MIKRO-BILJA NA KANCELARIJSKOJ POLICI: Mladi Kikinđanin doneo iz Holandije neobično iskustvo sa gajenjem posebnih vrsta povrća

KIKINĐANIN Norbert Buš (22) drugačiji je od svih povrtara na severu Banata. On ne gleda u nebo kakvo će vreme biti i ne boji se da će povrće koje uzgaja potopiti kiša, potući grad ili spržiti sunce.

Foto: R. Šegrt

Ne ide na njivu, ne koristi motiku ni mašine, a ne radi ni ispod plastenika. Njegove biljke rastu u kancelariji. Na polici. Ovaj mladi Kikinđanin ima malu urbanu farmu i gaji mikro bilje. Ono koje je vrlo mlado i nisko, ali veoma zdravo za ishranu. Iskustvo o ovakvoj proizvodnji doneo je iz Holandije.

- Radeći kao konobar u restoranu video sam da se takvo povrće služi kao salata. Po povratku kući, zasadio sam manju količinu za svoju porodicu da vidim da li će mi to uspeti i kako ću se snaći. Dodatno sam proučio neke detalje i kada sam ubrao prve količine počeo sam da širim priču, da nudim prijateljima da probaju, uzorke sam delio restoranima, a krenuo sam i na bazare hrane. Tako sam stekao prve kupce. U Beogradu i Novom Sadu mnogo više se zna o ovom povrću i više se koristi nego u Kikindi - priča Norbert.„

Foto: R. Šegrt Mladi proizvođač mladog povrća

Iz Holandije se vratio jer su mu nedostajali porodica, prijatelji i društvena strana života. Odlučio je da ne popravlja elektroniku na vozilima, za šta se školovao i da ne nosi konobarsku kecelju, nego je formirao mini-farmu za proizvodnju jestivog mladog povrća u kontrolisanim uslovima. Sada redovno uzgaja grašak, kupus, rotkvice, luk. Po porudžbini sadi i cveklu, rukolu, šargarepu...

- Prednost ovakvog povrća je u tome što se ne prska. Gaji se u zatvorenom prostoru, od hemijski netretiranog semena. Sve se radi u čistim uslovima, na radnoj površini - opisuje mladi povrtar. Njegove leje i gredice nisu u baštama ili na velikim parcelama, već povrće seje u posude, koje se najpre drže u tami, a onda im stvara optimalne uslove za rast. - Biljke moraju da imaju idealne uslove. Čisto seme seje se u čistu zemlju. Temperatura prostorije da je oko 25 stepeni, odgovarajuća vlažnost vazduha i svetlost, ali ne celodnevna. Moja "njiva" mora da ima dan i noć, jer mikro biljkama treba najpre tama, dok ne proklijaju, a onda se iznose na svetlost.

Veštački se simuliraju uslovi kao u prirodi, smena dana i noći. Potrebni su još voda i znanje, jer ako se s nečim pretera, sve može da se ubuđa. Prednost ovakve proizvodnje je u tome što traje cele godine u kontrolisanim uslovima - nabraja Buš. Njegova urbana farma za sada ne donosi zaradu, ali mladi Kikinđanin zna da je svaki početak težak i nada se da će ostvariti sigurnu proizvodnju i prodaju. Strpljiv je i uveren da će biti dovoljno onih koji žele da vrlo mlado povrće koriste u ishrani, jer ih je sada sve više i više.

- Saditi se može u bilo kakvu posudu. Seme se sipa gusto, ali ne pregusto da bi biljke mogle da dišu. Zasad se pokrije drugom posudom da gura seme u zemlju i ostavlja se u mraku. Posle tri, četiri dana pojavi se klica i tada se prebacuje na sunce. Od sadnje do berbe potrebno je od devet do 14 dana, za neke vrste i do 21 dan - precizira mladi Buš.