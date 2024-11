MLADI RADIOLOG VERAN ZAVIČAJU: Dr Branislav Gajić, jedan od najperspektivnijih stručnjaka u Srbiji, odlučan da ostane

SRPSKO lekarsko društvo i udruženje "Mladi radiolozi Srbije" ove godine su dr Branislava Gajića (36), jedinog specijalistu ove vrste dijagnostike u Domu zdravlja u maloj južnobanatskoj opštini Alibunar, proglasili za jednog od tri najbolja mlada stručnjaka u zemlji.

Foto: J.J.Baljak

Iako mu je to priznanje odmah otvorilo vrata velikih državnih i privatnih bolnica, koje mu listom nude posao, on je odlučio da ostane u svom rodnom kraju, u maloj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je pre 10 godina zasnovao radni odnos.

- Presudne su ljubav prema zavičaju, jer sam rođen u ovdašnjem selu Vladimirovac, i činjenica da u Alibunaru imam sve uslove za ozbiljan rad u struci, koju sam specijalizirao 2023. Za radiologe je od suštinske važnosti da imaju dobru aparaturu, a naš dom zdravlja je tokom poslednje dve godine zanovio kompletnu radiološku opremu: od novog rendgena, do savremenog ultrazvuka za sve vrste pregleda. Prvi put smo dobili i mamograf, što me i definitivno opredelilo da ostanem i pomognem lokalnoj sredini - kaže mladi stručnjak koji, svakodnevno, u oba pravca, prevaljuje 70 kilometara na putu od Alibunara do Pančeva, gde živi sa suprugom i dve ćerkice.

Foto: J.J.Baljak

A, na radnom mestu, dr Gajić - sa timom saradnika - obavi između 35 i 40 pregleda. Uz dvadesetak ultrazvučnih dijagnostika i isto toliko pregleda rendgenskih snimaka, tu je i pet-šest mamografija. To je gotovo dvostruko više od propisanog normativa, ali mladi specijalista svakog pacijenta dočeka sa osmehom na licu...

- Pored hroničnih oboljenja, koja su najčešća, veliki je broj i onkoloških slučajeva koje, srećom, možemo na vreme da dijagnostikujemo, a da posle lečenja radimo bezmalo kompletne kontrole koje su propisane na svakih tri ili šest meseci. Nedostaje nam samo skener koji pokušavamo da dobijemo, ikao smo ustanova primarne zdravstvene zaštite - dodaje dr Gajić, otkrivajući da su svi njegovi dalji planovi vezani upravo za Dom zdravlja u Alibunaru.

Jedino bi, kaže, voleo da u skorije vreme dobije jednog kolegu, radiologa, pa bi na dnevnom nivou mogli da pregledaju još veći broj pacijenata. Potreba, smatra, postoji...

Foto: J.J.Baljak

Nagrada

KAO dobitnik godišnjeg priznanja Srpskog lekarskog društva - koju su mu dodelili dojučerašnji profesori, a sada kolege i saradnici - dr Gajić će iduće godine besplatno prisustvovati svim predavanjima i radionicama tokom prestižnog Evropskog kongresa radiologa u Beču.

Foto: J.J.Baljak Dr Valentin Ardeljan

Ukinuo liste čekanja

PONOSAN sam što smo uspeli da zadržimo tako kvalitetnog, mladog stručnjaka koji uliva nadu pacijentima. Zahvaljujući dr Gajiću, više nemamo liste čekanja za radiološke preglede, a i drugim lekarima znači to što kod njega mogu da pošalju pacijente na dodatnu dijagnostiku - kaže direktor Dž u Alibunaru, dr Valentin Ardeljan, uz objašnjenje da je prethodni radiolog prešao u Opštu bolnicu u Vršcu, baš kao i doktorka koja je pre tri godine završila internističku specijalizaciju.