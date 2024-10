OFICIR SA CRNIM POJASOM: Pavelina Ikonić (35), pripadnik VS, po mnogo čemu jedinstvena

NE postoji ništa časnije od odbrane naše zemlje... Dala bih i svoj život ako zatreba i ako bih bila u prilici da doprinesem boljoj budućnosti.

Ponos Uniforma je Pavelini svetinja, Foto Privatna arhiva

Ovako, jasno i glasno govori oficir Vojske Srbije Pavelina Ikonić (31), rođena Sarajka, danas "Šumadinka" iz Kragujevca i kapetan prve klase 2. brigade u Kraljevu, nekadašnja mlada sportska nada i talenat godine u Podunavskom i Braničevskom okrugu, nosilac mnogobrojnih medalja u karateu. Opravdala je ova neustrašiva dama ono što su "Večernje novosti" prepoznale pre više od dve decenije, pa su je i svrstale u "najbolju među najboljima".

Osvajala je Pavelina odličja, ali i završila Vojnu akademiju u Beogradu, smer pešadija.

Udata je, ima kćerku od pet godina i očekuje drugo dete. Govori nam da se vojnim zanimanjem mogu baviti samo ljudi kojima bi ovaj poziv bio jednak ili čak veći prioritet u odnosu na porodicu:

- Posao ume da bude fizički naporan, mada je zahtevniji psihički, ali, pošto me motiviše ljubav prema vojnom pozivu, ništa mi nije teško. Kada bi trebalo ponovo da biram zanimanje, opet bih upisala Vojnu akademiju i radila u Vojsci Srbije, jer je porodica na mene prenela patriotski duh. Slušala sam priče o dedi Blagoju Ikoniću koji je bio u zarobljeništvu u Jasenovcu. Odrastala sam u ratnom okruženju, jer smo izbegli tek 1996. godine, pošto su svi muški članovi moje porodice učestvovali u stvaranju Republike Srpske. Interesovalo me je samo naoružanje, te sam izabrala da budem pešadinac, jer je to rod koji se time najviše bavi.

U njenoj jedinici, kaže, ima nekoliko žena. Sve je više njih koje posle odsluženja vojnog roka ili završene Vojne akademije ostaju da rade pri Vojsci Srbije. Što se tiče odnosa kolega, ona smatra da muškarci koji poštuju svoju majku i suprugu, poštuju i žene u vojsci.

Ikonićeva se pune tri decenije bavi sportom, svojim karateom. Bila je višestruki prvak Evrope u katama i borbama i pojedinačno i ekipno, treća na svetu u borbama pojedinačno i višestruki državni prvak u katama i borbama i pojedinačno i ekipno. Posle 12 godina takmičarske pauze, aprila ove godine učestvovala je na Evropskom prvenstvu u Severnoj Makedoniji i osvojila zlatnu i srebrnu medalju. Kao reprezentativka Srbije na otvorenom prvenstvu u Mađarskoj ušla je u polufinale, ali je u meču za finale diskvalifikovana.

U međuvremenu je saznala da je na svim takmičenjima bila trudna, pa zasad pravi pauzu, ali sport ne napušta - trenira decu u karate klubu u Lapovu.

Univerzitet odbrane

OFICIR Ikonić smatra da je Univerzitet odbrane, koji čine Vojna akademija i VMA u Beogradu, jedan od najkvalitetnijih obrazovnih školskih sistema u državi, koji pruža najbolje uslove za školovanje. U poslednje vreme došlo je do ekspanzije vojnog sistema, država mnogo više ulaže u modernizaciju vojnog sistema, a postoji i tendencija da se ugled pripadnika Vojske Srbije podigne na što viši nivo.