NASMEJANA JOVANKA SA SVEŠTENIKOM I RODBINOM: Novinar Ivan Babić objavio fotografiju Brozove udovice, prvu posle sahrane maršala

PRVO pojavljivanje nekadašnje prve dame Jugoslavije Jovanke Broz u medijima nakon Titove sahrane dogodilo se 6. decembra 1984, kada je „Politika Ekspres“ na naslovnoj strani objavila vest o njenoj poseti Vršcu, uz veliku fotografiju na kojoj je ispred Vladičanskog dvora pozirala sa tamošnjim pravoslavnim sveštenicima i svojim rođakama iz Pavliša. Bio je to pravi šok za državni vrh i tajne službe, koji su činili sve da je potpuno izopšte iz javnog života, godinama je, iz nedokučenih razloga, držeći u svojevrsnom kućnom pritvoru u trošnoj vili na Dedinju.

Tu ekskluzivnu fotografiju, koju su preneli brojni svetski mediji, napravio je vršački novinar Ivan Babić, tadašnji dopisnik „Ekspresa“. On je tog dana, potpuno nenadano, drugarici Jovanki bio lični vodič kroz Vršac. Sve detalje tog nesvakidašnjeg druženja, koje je usledilo nakon njene privatne posete rođacima u vršačkom selu Pavliš, po prvi put je, tačno četiri decenije kasnije, otkrio za „Novosti“.

-Za njen dolazak sam čuo sasvim slučajno, prolazeći pored vršačkog zatvora. Jedan čuvar, inače deo familije koju je posetila, kroz prozor mi je došapnuo da je očekuju sutra u 11 sati. Bio sam nepoverljiv, ali sam se ipak pojavio tamo – priseća se Babić.

Jovanka je u Pavliš stigla u crnom „mercedesu“. Samo vozač i ona. Sedela je na prednjem sedištu. Sa rođacima i okupljenim komšijama, koji su je dočekali ispred kuće, pozdravila se iskreno šireći svoj prepoznatljivi osmeh. Babić je jedini tu bio sa fotoaparatom. Njen pratilac je želeo da ga spreči da je fotografiše, ali se on snašao, rekavši da je to za potrebe rodbine.

OSTAVILA MI JE NA VOLjU SVE sam pročitala – bio je jedini komentar Jovanke Broz, kada ju je Babić desetak dana nakon objave u „Ekspresu“ pozvao telefonom. U tom kratkom razgovoru, u kom joj je preneo pozdrave rodbine iz Pavliša, ona ga zbog tog teksta nije ni kudila, ni pohvalila. Da nije bila ljuta, govori i to što ga je više puta nakon toga primila u svojoj vili. -Ni danas mi nije jasno zašto je tog dana pristala da me primi u svoja kola, da je fotografišem i da dođe u moj stan, a znala je da sam novinar. Ni jednog trenutka mi tada nije rekla da ne smem da objavim te fotografije ili, pak, da bi bilo dobro da to uradim. Ostavila mi je na volju – kaže Ivan Babić.

-Kada je završila posetu, prišao sam da je pitam gde je dalje naumila da ide. Rekla je da želi da poseti manastir Mesić i da im ostavi prilog, što mi je bilo veoma čudno, s obzirom na to da je bila komunista – kaže naš sagovornik. - Iako sam znao da je do tada mnoge moje kolege odbila da je intervjuišu, priznao sam joj tada da sam novinar i, onako uzgred, ponudio se da im pomognem da stignu do Mesića, na šta je ona bez dvoumljenja pristala. To bi bilo veoma zgodno, rekla je.

Seli su u njena kola i uputili se ka manastiru, u koji, međutim, nisu mogli odmah da uđu. Videvši ko je došao u posetu, monahinje su najpre obavestile igumaniju mati Teodoru, koja je potom telefonom od vladike Save Vukovića tražila odobrenje da je prime. Za to vreme, Jovanka je sa svoja dva pratioca strpljivo sedela na klupi ispred manastirske kapije. Monahinje su ih poslužile medom i toplim napicima.

-Vladika je radostan i dozvolio je vašu posetu, uz uslov da posle dođete kod njega u Vladičanski dvor – prenela nam je mati Teodora i povela Jovanku u crkvu. Da li se pri ulasku prekrstila, da li je upalila sveću, izgovorila molitvu – ne znam. Ne znam ni šta je ostavila kao prilog. Znam samo da je bila veoma zadovoljna tom posetom.

Do zakazanog susreta sa vladikom imali su još vremena, pa joj je naš sagovornik, ne očekujući potvrdan odgovor, ponudio da u međuvremenu svrate kod njega kući na kafu. Na njegovo iznenađenje, i to je prihvatila bez dvoumljenja.

-Scenario se menjao iz trenutka u trenutak, kao na filmu – objašnjava Babić, koji je tada imao 34 godine. - Kada se „mercedes“ parkirao ispred moje zgrade, koja je, zanimljivo, bila baš preko puta policijske stanice, sve komšije su izašle na terasu i iznenađeno je pozdravljale. Bojažljivo im je mahala. Dok smo se peške popeli do stana, mojoj ženi je već bilo javljeno da pristavi kafu za značajnu gošću.

Prijemu kod vladike Jovanka se posebno radovala. U dvoru se zadržala oko sat vremena, a po izlasku u raskošno dvorište, gde su je sačekale i rođake iz Pavliša, nastala je čuvena novinska fotografija. Tu je bio kraj njenoj prvoj poseti Vršcu. Babiću je na rastanku dala svoj broj telefona, uz poziv da je poseti u njenoj vili na Dedinju.

-Rođacima tada nije dala svoj broj, a meni jeste. Ne znam čime sam je toliko „kupio“.

Kada je redakciji u Beogradu javio kakav materijal ima, svi su bili u panici. Bilo je rano popodne, tako da je imao vremena da im prvim autobusom lično donese film da razviju fotografije. Tako je istog tog dana, kroz večernje izdanje „Politike Ekspres“, jugoslovenska javnost prvi put videla Jovanku Broz posle Titove sahrane – i to nasmejanu i u nesvakidašnjem društvu.

TITA NISU NI SPOMENULI TOKOM neslućenog druženja sa Jovankom Broz, Babić je nije pitao zašto je izopštena iz javnosti, iako ga je to zanimalo. Ni Tita nisu spomenuli. Pričali su o Vršcu, kroz koji je dotad samo prolazila Plavim vozom, kao i o svakodnevnim temama. -Sa mojom ženom je pričala o cenama namirnica, koje su tada divljale. U sve je bila upućena, jer je često sama išla u samoposlugu – kaže Babić. - Ostavila je utisak prave dame. I sada se jasno sećam njenog mirisa. Iako joj je bilo 60 godina, izgledala je kao da je izašla iz nekog pariskog butika.

-Da li znaš da za mene ovo znači isključenje iz Saveza komunista Jugoslavije i doživotnu zabranu bavljenja politikom, a za tebe otkaz – pitao me je pre štampanja novine glavni i odgovorni urednik Božidar Bogdanović, koji je u to vreme bio član predsedništva SKJ zadužen za informisanje. Dvoumio se da li da javi Dolancu, ali je ipak odustao, jer je znao da će on to sabotirati. Pokazao je da ima petlju – dodaje Ivan Babić, koji je tek u seriji „Jovanka Broz i tajne službe“ saznao da su operativci Saveznog sekretarijata unutrašnjih poslova zbog tog teksta hteli da obave razgovor sa Bogdanovićem, ali da je on, pozivajući se na zakon o štampi, to odbio. Babića niko zbog toga nije dirao niti zvao na informativne razgovore.