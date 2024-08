ZEMLJA U JASENOVCU VEČNO PAMTI BOL I PATNJU: Rašljar Dušan Kovačević obišao trećinu planete u potrazi za nevidljivim energijama (FOTO)

OBIŠAO je trećinu planete, video mnoge zemlje, stajao na vulkanima Etna i Vezuv, pred egipatskim piramidama i na poljima smrti, kao što su Jasenovac i Aušvic. Uvek je uz sebe imao metalne rašlje - njegove "oči", kojima oseća ono što drugi ne mogu da vide. Otkako je pre više od dve decenije počeo da se bavi radiestezijom, Dušan Kovačević (78) pregledao je više od 15.000 ljudi i oko devet hiljada objekata na različitim meridijanima, a u Kuvajtu je, moglo bi se reći, "zvezda".

Foto: Privatna arhiva

Otišao je tamo na poziv vladarske porodice šeika Sabaha, što je izazvalo veliko interesovanje tamošnje štampe. Čekali su ga skoro godinu dana.

- Šeikove sestre su čule za mene od jednog našeg uglednog čoveka i pozvale su me da dođem - priča nam Kovačević. - Meni je to delovalo nestvarno. Pitao sam se šta ću ja u Kuvajtu?! Ali, otišao sam. Danima sam sa rašljama u rukama pregledao dva dvorca od dve i pet hiljada kvadrata. Pregledao sam ih četiri puta. Ulazio sam tamo gde niko osim porodice ne ulazi. Oni imaju prostorije za goste. Taj prostor se zove divanija. Gost ne ide van te prostorije, bez obzira na to da li je brat, sestra ili predsednik države. Mene su molili da pregledam svaki ćošak.

Foto: Privatna arhiva

Vrste zračenja IAKO radiestezija kao disciplina nailazi na skepsu i naučno osporavanje, Dušan Kovačević ostaje dosledan svojim metodama i veruje da energija i zračenja imaju veći uticaj nego što se pretpostavlja. - Postoji više vrsta zračenja - kaže on. - Magnetne bure koje su prirodna pojava, pa i na Suncu, dovode do nervne napetosti i određenih zdravstvenih problema. Postoji i tehničko zračenje iz kosmosa, kome je izložena i Srbija. Naš region se od Titove smrti ekstremno dubinski snima i tako zrači, jer smo interesantni velikim silama. To su zračenja niskih frekvenicija, ali se mogu osetiti i izmeriti. Geopatogena zračenja se izučavaju hiljadama godinama. Neki lekari su dokazali da dolazi do napretka bolesti kad čovek leži iznad vodotoka. Postoje i tehnička, apstraktna, kao i sociopatogena zračenja.

Ispostavilo se da su Dušanove rašlje pokazale ono što je šeikova porodica već osećala, da ima "nezdravih mesta". Kovačević je postao medijska "zvezda" u Kuvajtu. Nudili su mu sve što je mogao poželeti, čak i državljanstvo. Ali, on se posle šest meseci vratio u svoj Zemun. Kuvajt nije bio njegova sudbina.

- Novac i slava nisu najbitniji u životu - kaže nam.

Priča nam ovaj Zemunac o iskustvima koja je doživeo širom sveta sa svojim rašljama. On tvrdi da je najpozitivnije zračenje izmerio nad kraterima Etne, dok je izuzetno negativnu energiju osetio nad vulkanom Vezuv.

Foto: Privatna arhiva

- Nisam se iznenadio, jer Etna nije uzela nijedan ljudski život, a imala je na hiljade erupcija. Samo su četiri osobe nastradale dok su bežale zato što su se saplele i pale. U okolini Vezuva hiljade ljudi su okamenjene. Etna je Kataniju, pokrajinu u kojoj se nalazi, učinila blagorodnom za vinogradarstvo, dok je Vezuv Napuljski zaliv pretvorio u jedno od najopasnijih mesta za život u Evropi - ističe Kovačević.

Foto: Privatna arhiva

Gde god da ode, Dušan pregleda nešto i za, kako kaže, svoju dušu. Obilazio je mnoga mesta istorijskih zbivanja i radio je istraživanja u Egiptu, Gizi, Karnaku, Memfisu, zatim, u Kartagini. Obišao je celu Grčku, Tebu, Efes, ruske carske dvorce... Išao je i na Napoleonov i Da Vinčijev grob, kao i grob grofa Drakule. Pregledao je Grinič i Mocartovu rodnu kuću.

- Najgore iskustvo sam doživeo u Aušvicu, jer iz svake travke izbija neki krik i patnja - kaže Kovačević. - Rašlje su sve vreme divljale, zatvarale su se tolikom silinom da sam se uplašio. Posle toga sam obišao ceo sistem logora Jasenovac i Staro sajmište u Beogradu. Rašlje su mi, takođe, svedočile o velikoj ljudskoj nesreći. Radiestezista izučava pozitivna i negativna zračenja. Deca osećaju pozitivnu energiju, a kako čovek stari sve više je okrenut sopstvenim problemima ili problemima porodice, prijatelja, društva. Nije tačno da radiestezista izučava samo negativna zračenja, ali ona nas više žuljaju, pa zato obraćamo pažnju na njih.

Foto: Privatna arhiva

Dušan je utvrdio da su Vračarski plato, Hram Svetog Save, Crkva Svetog Marka "najprijateljskija" mesta u Bogradu.

- Berberi iz Tunisa, na primer, svoje domove u zemlji su napravili na mestima gde "sreća" izbija iz zemlje, dok je u Holandiji malo mesta za koja se može reći da su čoveku "prijateljska" - govori rašljar iz Zemuna. - I na Bliskom istoku, naročito u kućama bogatijih ljudi, mnogo je negativne energije. Ona dolazi iz persijskih ćilima u koje je upletena patnja ljudi koji su od najranijeg detinjstva primorani da danonoćno rade ovaj težak posao. Javljali su mi se ljudi koji su, pošto su izbacili tepihe, uspeli da "srede" svoje živote.

Išao je Dušan i na Kubu. Pozvao ga je jedan naš diplomata da pregleda rezidenciju.

- Nigde nisam video da se energije tako mešaju, kao na Kubi - kaže on. - Kao da se neprekidno vodi borba između dobra i zla. I ljudi su takvi. Siromašni, a puni optimizma. Čovek se može uništiti negativnim mislima, a bolesnih umova je oduvek bilo. Neki okupatori nisu oterani vojnom silom, već su ih stanovnici tih država svojim mislima uništili. Radiestezija je stara nauka. I egipatski faraoni su dovodili rašljara da im pokaže pozitivno mesto da izgrade dvorac. Austrougarska vojska je u jedinici uvek imala rašljara, koji im je pomagao da iskopaju bunar. Tako su se štitili da im neko ne otruje vodu.

I Kovačević je često pomagao u potrazi za vodom i na više lokacija pronašao je podzemne izvore.

Ne zidati na svetinjama - GROBLjE nije negativnije od bilo kog drugog mesta u gradu - kaže Kovačević. - Neki grobovi zrače pozitivno, i milionima godina će zračiti tako, dok drugi "isijavaju" negativnu energiju. Ljudi imaju predrasude, pa neće da zidaju u blizini groblja. Ceh skrnavljenja plaćaju oni koji žive na mestima gde su bili svetinja ili groblje, a ne pored njih. Naši preci su, kada bi rešili da sagrade kuću, imali običaj da ograde taj prostor i da u njega zatvore jagnje ili psa. Gde bi oni zanoćili, tu su kopali temelje. Foto: Privatna arhiva