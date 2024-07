STANARI PLAĆAJU I NEMARE UPRAVNIKA: "Novosti" istražuju šta su sve obaveze profesionalaca zaduženih za brigu o zgradama

MAJSTOR Mile je čuvar srednjovekovnih zanata i alata. Ovaj vremešni čovek od sedamdesetak leta, navikao da zida prizemne kuće po Crnoj Travi, balansira na strmom krovu beogradske petospratnice kao akrobata. Oprema? Mile nosi samo majicu, farmerke i nadu da će mu ono što radi u srcu Beograda biti jednoga dana plaćeno.

Privatna arhiva

Ovi prizori dešavali su se do nedavno u Ulici Cara Uroša, na stotinak metara od Knez Mihailove ulice. Dešavali su se na užas pojedinih stanara i nezainteresovanost nadležnih. I, taman kad su stanari pomislili da je sve prošlo, do njih su stigle vesti da se radovi nastavljaju. Na osnovu podataka do kojih smo tokom istraživanja uspeli da dođemo, profesionalni upravnik ove zgrade Dragomir J. umesto da angažuje kvalifikovanu građevinsku firmu za investicione radove, doveo je "čika Mileta i ekipu". U tom timu je bilo i jedno "lice sa poternice", što je policija na ovom gradilištu utvrdila, a majstor Mile potvrdio. I tu je nastao opšti haos.

FOTO: Privatna arhiva

Popravku krova na beogradskoj petospratnici, bez ikakve zaštite, obavljao "majstor Mile"

Inače, na prošlogodišnjem septembarskom računu "Infostana", koji je bio 20 puta veći od uobičajenih, ovi radovi su zavedeni kao investiciono održavanje, dok su u izveštajima upravnika, u obaveštenju građevinskog inspektora (od 7. juna 2024), okvalifikovani kao tekuće održavanje. Očigledno je da ovo nije samo administrativna greška, zato što može imati ozbiljne finansijske i bezbednosne posledice po stanare. Kad se radi pravilno, ukazuju pravnici, za investicione radove mora da postoji tačan opis radova, vreme trajanja, izvođač i obaveze stanara. Upravnik je morao svakom stanaru da dostavi na obrascu sa svojim memorandumom i pečatom odvojene uplatnice, šta plaćaju, a ne da se suma određuje odokativno.

- Upravnik je sve radio naopako - kaže jedan od oštećenih stanara. - Pitanje je da li su ljudi koji rade zamenu krovne pokrivke stručni da obavljaju radove na krovu velike površine. Mi ne znamo ko je čika Mile. Dragomir je našem advokatu rekao da Mile radi za neku firmu, ali nije znao da odgovori za koju, iako ga je on preporučio stanarima. Profesionalno upravljanje zgradama je relativno nova profesija, ali naš upravnik očigledno ima veliko iskustvo. Na današnji dan, kako piše na sajtu firme u kojoj radi, upravnik je u 62 zgrade!

Pozvali smo Mileta da ga pitamo da li on zna za koga radi. Odgovorio je kao iz topa:

- Za Zareta iz Malog Mokrog Luga. Dragomir mi duguje pare za radove u Cara Uroša i neću da radim ako ne plati.

Foto: N.Skenderija Ljubiša Banovački, dugogodišnji predsednik Udruženja profesionalnih upravnika zgrada

Dosad još nikome nije oduzeta licenca zbog neprofesionalnog rukovođenja, bilo samo opomena

Radnju čije ime nam je rekao majstor Mile u APR nismo pronašli. Da li je ovo u skladu sa pravilima, s obzirom na to da nisu retki građani koji imaju slične pritužbe, pitali smo Ljubišu Banovačkog iz Udruženja profesionalnih upravnika, koji je puna dva mandata predsedavao ovom asocijacijom, a i dalje je veoma aktivan u njoj:

- Ovaj slučaj osvetljava širi problem u radu pojedinih profesionalnih upravnika, često na štetu stanara - kaže Banovački. - Od upravnika je traženo da obavesti stanare na osnovu koje ponude se izvode radovi, na fotografijama se vidi crep koji je postavljen, vide se letve i improvizovana skela, gde je moglo doći do pucanja kanapa i potencijalne povrede ili smrti. Slučaj je prijavljen komunalnoj policiji, koja je sačinila foto-dokumentaciju i postavila zaštitnu traku na ulici. Ne može se posle toliko materijalnih dokaza reći "nikom ništa". Na uplatnici "Infostana" se vidi da stanari izdvaju novac za investiciono održavanje, jer suma novca daleko prevazilazi tekuće održavanje.

Moraju da polože račune - PROFESIONALNI upravnik je dužan da stambenoj zajednici podnese izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj - naglašava Banovački. - Sve što stanari uplaćuju u fond zgrade i sve što je plaćeno sa tog računa stanari moraju da vide. Ako to izostane stanari mogu da se žale komunalnoj inspekciji, a ukoliko ona ne odreaguje postoji gradsko veće koje zaseda jednom mesečno. Profesionalno upravljanje je uvedeno da se regulišu finansijski tokovi.

FOTO: Privatna arhiva Improvizovana dizalica ѕa podizanje crepa

Naš sagovornik ukazuje da je menjanje pet crepova tekuće održavanje, ali da zamena nekoliko stotina crepova na krovu ne mogu biti tekući nego investicioni radovi, koji moraju da budu prijavljeni. Pritom, radove na visini izvode majstori bez adekvatne opreme.

- Ako se izvode visinski radovi, ukoliko se neko povredi, pa i ti radnici, odgovorna je stambena zajednica. To mnogi stanari ne znaju, pa prihvataju da im neki majstor Mile radi samo zato što ima neku preporuku.

Situacija je, ukoliko dođe do štete, pravno regulisana.

- Zakon predviđa solidarnu odgovornost svih vlasnika posebnih delova za bilo kakvu štetu koju bi eventualno imali od zgrade - kaže nam advokat Momir Radić. - Solidarna odgovornost znači da oštećeni može da tuži bilo koga od vlasnika posebnih delova iz zgrade i da naplati štetu samo od njega, a onda vlasnik koji je platio štetu može da tuži ostale.

FOTO: Privatna arhiva Neuvezan crep na strmom krovu iznad veoma posećenog kafića

Na dan 8. jul, na sajtu Privredne komore Srbije upisano je 1.852 profesionalnih upravnika zgrada. Nekima od njih Sud časti za upravnike pri PKS izrekao je opomenu, negde se i zacrvenelo njihovo ime kao znak da nisu baš sve ispravno radili, ali, po rečima Banovačkog, nikome nije oduzeta licenca, već im je izrečena opomena. Neki upravnici su, međutim, izbrisani iz registra jer nisu obnovili polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti. Sva šteta koju naprave profesionalni upravnici naplaćuje se preko osiguranja.