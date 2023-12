U VRŠAC PO PUNA PLUĆA: Vrščani ljubomorno čuvaju svoj vazduh, za koji kažu da je najkvalitetniji u ovom delu Evrope (FOTO)

PREMA analizama Agencije za zaštitu životne sredine, Vršac je, uz Kikindu, jedan od svega dva grada u Vojvodini, koji uvek ima dobar kvalitet vazduha. Tome, nesporno, doprinosi dobra geografska pozicioniranost, ali i činjenica da Vrščani mnogo vode računa o zaštiti životne sredine.

Foto: privatna arhiva

Glavni saveznik ovog grada je – vetar. Duva gotovo svih 365 dana u godini, neretko i olujnom jačinom, i tako čisti vazduh od negativnih čestica. Uz to, u Vršcu ne postoji teška industrija, dok je, s druge strane, većina domaćinstava u samom gradu gasifikovana.

Sve su to parametri koji utiču na to da i u delovima grada gde je najveća gustina saobraćaja vazduh bude zadovoljavajućeg kvaliteta. Svega desetak dana godišnje, uglavnom u zimskom periodu, on prelazi dozvoljenu količinu negativnih čestica, mada je i to povećanje, naročito u odnosu na druge srpske gradove, beznačajno.

Foto: J.J.Baljak Dvorska ulica - najprometnija u Vršcu

-Naš jedini problem u tom smislu predstavljaju izduvni gasovi i individualna ložišta. Zbog grejanja na drva, u zimskom periodu se čak dešava da vazduh u gradu bude mnogo čistiji od onog na selima. Zato nam je dugoročan plan da uvedemo gas u sva naseljena mesta, počev od Velikog Središta i Gudurice – kaže Slobodan Jovanov, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine.

Provejava tu i nezvanična informacija da je na Vršačkim planinama, na čijim se padinama prostire grad, vazduh najčistiji u ovom delu Evrope. Na potezu od sela Malo Središte do odmarališta Crvenog krsta je, kažu, bolji čak i od onog na Alpima. To je još pre 90 godina prepoznala i kraljica Marija Karađorđević, koja je inicirala da se baš na tom mestu sagradi pomenuto odmaralište za zdravstveno i socijalno ugroženu decu.

FOTO: PSD Vršačka kula Lekovita šetnja po Vršačkim planinama

-U zdravom vazduhu i netaknutoj prirodi Vršačkih planina mi vidimo veliki turistički potencijal. Sve je više gostiju iz Srbije i okolnih zemalja, koji baš ovde dolaze da napune svoja pluća. Zbog toga se pojavila i potreba za povećanjem turističkog sadržaja, ali mi ne želimo da našu planinu urbanizujemo. Želimo da i dalje ostane biser prirode. Zato se baziramo na eko-turizmu – naglašava Tatjana Palkovač, direktorka Turističke organizacije Vršac, uz konstataciju da su lane obeležili 15 pešačkih staza, ukupne dužine 62 kilometra, kako bi i najobičniji šetači sami mogli da idu i u najudaljenije delove ove planine.

EKO-TOPLANA

RECIKLAŽA otpada, uklanjanje divljih deponija, prečišćavanje otpadnih voda i ulaganje u energetsku efikasnost domaćinstava – samo su neke od aktivnosti koje Vrščani sprovode kako bi podigli ekološki standard i sačuvali svoj zdrav vazduh. A kada Gradska toplana, koja radi na gas, bude počela da se napaja ekološkom energijom, dobijenom od toplote prečišćenih otpadnih voda (projekat vredan pet miliona evra), Vršac će, s pravom, dobiti epitet – najekološkiji grad Srbije.

Foto: "Novosti"