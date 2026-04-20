Torta sa jabukama: Jednostavan desert koji uvek uspeva
Ova torta sa jabukama je savršen izbor kada želite nešto slatko, a domaće i mirisno. Kombinacija biskvita, kremastog fila i sočnih jabuka daje lagan i ukusan desert koji je idealan i za svakodnevne prilike i za goste.
Sastojci
- 1 pakovanje keksa (sa kakaom ili običnih)
- 5 jaja
- 100 gr šećera
- vanila
- 350 ml mleka
- 220 gr brašna
- 2 jabuke (za krem)
- 1–2 jabuke (za dekor)
- 40 gr badema u listićima
- med ili džem od kajsije (za dekor)
Priprema:
U četvrtast pleh obložen papirom za pečenje poređajte keks. Ako koristite svetle biskvite, lagano ih navlažite kafom ili kakaom.
U činiji umutite 4 cela jaja sa šećerom i vanilom, zatim dodajte mleko i brašno i sve dobro izmešajte. Dodajte jabuke isečene na srednje kocke i sve zajedno izblendirajte dok ne dobijete gladak krem. Sipajte pripremljenu smesu preko biskvita. Odozgo poređajte kriške jabuka i pospite bademima. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40–45 minuta. Kada je gotova, izvadite tortu i ostavite da se malo prohladi, pa premažite površinu medom ili džemom od kajsije.
Ostavite da se potpuno ohladi, pa isecite i poslužite.
Prijatno!
Komentari (0)