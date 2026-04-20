Torte i kolači

Torta sa jabukama: Jednostavan desert koji uvek uspeva

Milena Tomasevic

20. 04. 2026. u 12:00

Ova torta sa jabukama je savršen izbor kada želite nešto slatko, a domaće i mirisno. Kombinacija biskvita, kremastog fila i sočnih jabuka daje lagan i ukusan desert koji je idealan i za svakodnevne prilike i za goste.

Торта са јабукама: Једноставан десерт који увек успева

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 pakovanje keksa (sa kakaom ili običnih)
  • 5 jaja
  • 100 gr šećera
  • vanila
  • 350 ml mleka
  • 220 gr brašna
  • 2 jabuke (za krem)
  • 1–2 jabuke (za dekor)
  • 40 gr badema u listićima
  • med ili džem od kajsije (za dekor)

Priprema:
U četvrtast pleh obložen papirom za pečenje poređajte keks.  Ako koristite svetle biskvite, lagano ih navlažite kafom ili kakaom.

U činiji umutite 4 cela jaja sa šećerom i vanilom, zatim dodajte mleko i brašno i sve dobro izmešajte. Dodajte jabuke isečene na srednje kocke i sve zajedno izblendirajte dok ne dobijete gladak krem. Sipajte pripremljenu smesu preko biskvita. Odozgo poređajte kriške jabuka i pospite bademima. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40–45 minuta. Kada je gotova, izvadite tortu i ostavite da se malo prohladi, pa premažite površinu medom ili džemom od kajsije. 

Ostavite da se potpuno ohladi, pa isecite i poslužite.

Prijatno!

