Torta sa jabukama: Jednostavan desert koji uvek uspeva

Ova torta sa jabukama je savršen izbor kada želite nešto slatko, a domaće i mirisno. Kombinacija biskvita, kremastog fila i sočnih jabuka daje lagan i ukusan desert koji je idealan i za svakodnevne prilike i za goste.

Sastojci

1 pakovanje keksa (sa kakaom ili običnih)

5 jaja

100 gr šećera

vanila

350 ml mleka

220 gr brašna

2 jabuke (za krem)

1–2 jabuke (za dekor)

40 gr badema u listićima

med ili džem od kajsije (za dekor)

Priprema:

U četvrtast pleh obložen papirom za pečenje poređajte keks. Ako koristite svetle biskvite, lagano ih navlažite kafom ili kakaom.

U činiji umutite 4 cela jaja sa šećerom i vanilom, zatim dodajte mleko i brašno i sve dobro izmešajte. Dodajte jabuke isečene na srednje kocke i sve zajedno izblendirajte dok ne dobijete gladak krem. Sipajte pripremljenu smesu preko biskvita. Odozgo poređajte kriške jabuka i pospite bademima. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40–45 minuta. Kada je gotova, izvadite tortu i ostavite da se malo prohladi, pa premažite površinu medom ili džemom od kajsije.

Ostavite da se potpuno ohladi, pa isecite i poslužite.

Prijatno!