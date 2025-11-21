Torte i kolači

KOLAČIĆI SA URMAMA I ORASIMA: Recept za zdravu poslasticu

Milena Tomasevic

21. 11. 2025. u 17:00

Ovi zdravi kolačići sa urmama i orasima nisu samo ukusni, već se i veoma brzo pripremaju. Uverite se sami koliko ih je lako napraviti — i to bez pečenja!

КОЛАЧИЋИ СА УРМАМА И ОРАСИМА: Рецепт за здраву посластицу

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 80 gr ovsenih pahuljica
  • 100 gr oraha
  • 150 gr urmi bez koštica
  • 10–15 gr kakaoa
  • 2 kašike meda
  • 150 gr čokolade (crne ili mlečne)
  • 30 ml biljnog ulja (npr. kokosovog ili ulja od uljane repice)

Priprema
1. Priprema fila

U blenderu  pomešajte ovsene pahuljice, orahe, urme, kakao i med. Blendajte dok smesa ne postane kompaktna i ujednačena. Ako je smesa suviše gusta ili se teško oblikuje, dodajte malo vode ili biljnog mleka.

2. Oblikovanje

Oblikujte smesu u male kuglice ili ravne kolačiće. Poređajte ih na dasku ili pleh obložen papirom za pečenje.

3. Topljenje čokolade

Istopite čokoladu na laganoj vatri ili u mikrotalasnoj. Dodajte ulje i dobro promešajte da bude glatko i sjajno.

4. Čokoladna glazura

Prelijte svaku kuglicu/kolačić otopljenom čokoladom tako da budu ravnomerno prekriveni.

5. Hlađenje

Ohladite kolačiće približno 1 sat, kako bi se čokolada u potpunosti stegla.

Prijatno!

