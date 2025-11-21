KOLAČIĆI SA URMAMA I ORASIMA: Recept za zdravu poslasticu
Ovi zdravi kolačići sa urmama i orasima nisu samo ukusni, već se i veoma brzo pripremaju. Uverite se sami koliko ih je lako napraviti — i to bez pečenja!
Sastojci:
- 80 gr ovsenih pahuljica
- 100 gr oraha
- 150 gr urmi bez koštica
- 10–15 gr kakaoa
- 2 kašike meda
- 150 gr čokolade (crne ili mlečne)
- 30 ml biljnog ulja (npr. kokosovog ili ulja od uljane repice)
Priprema
1. Priprema fila
U blenderu pomešajte ovsene pahuljice, orahe, urme, kakao i med. Blendajte dok smesa ne postane kompaktna i ujednačena. Ako je smesa suviše gusta ili se teško oblikuje, dodajte malo vode ili biljnog mleka.
2. Oblikovanje
Oblikujte smesu u male kuglice ili ravne kolačiće. Poređajte ih na dasku ili pleh obložen papirom za pečenje.
3. Topljenje čokolade
Istopite čokoladu na laganoj vatri ili u mikrotalasnoj. Dodajte ulje i dobro promešajte da bude glatko i sjajno.
4. Čokoladna glazura
Prelijte svaku kuglicu/kolačić otopljenom čokoladom tako da budu ravnomerno prekriveni.
5. Hlađenje
Ohladite kolačiće približno 1 sat, kako bi se čokolada u potpunosti stegla.
Prijatno!
