POSNA MIMOZA SALATA: Slojevita, ukusna i efektna

Milena Tomasevic

12. 10. 2025. u 11:08

Ako tražite ukusnu i zasitnu posnu salatu za slavu ili druge prilike u vreme posta, ova slojevita salata sa tunjevinom je pravi izbor. Kombinacija povrća, posnog majoneza i prženog susama daje joj bogat ukus i lep izgled na trpezi.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 300 gr posnog majoneza
  • 2 šargarepe
  • 2 manja krompira
  • 7–8 kiselih krastavčića
  • 5 kašika šećerca iz konzerve
  • 160 gr tunjevine u komadima (iz konzerve)
  • 1 kašičica soli
  • 2 kašike prženog susama

Priprema 

Skuvajte povrće:

  • Šargarepu i krompir oljuštite i skuvajte u slanoj vodi oko 30 minuta, procedite i prohladite. 

Ređanje salate
Ređajte po sledećem redosledu:

  • malo majoneza
  • rendana šargarepa (1 cm), majonez, susam
  • šećerac, majonez, susam
  • sitno rendani krastavčići, majonez, susam
  • tunjevina, majonez, susam
  • rendani krompir kao poslednji sloj, direktno rendan preko, posuti susamom

Uživajte!

