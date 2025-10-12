POSNA MIMOZA SALATA: Slojevita, ukusna i efektna
Ako tražite ukusnu i zasitnu posnu salatu za slavu ili druge prilike u vreme posta, ova slojevita salata sa tunjevinom je pravi izbor. Kombinacija povrća, posnog majoneza i prženog susama daje joj bogat ukus i lep izgled na trpezi.
Sastojci:
- 300 gr posnog majoneza
- 2 šargarepe
- 2 manja krompira
- 7–8 kiselih krastavčića
- 5 kašika šećerca iz konzerve
- 160 gr tunjevine u komadima (iz konzerve)
- 1 kašičica soli
- 2 kašike prženog susama
Priprema
Skuvajte povrće:
- Šargarepu i krompir oljuštite i skuvajte u slanoj vodi oko 30 minuta, procedite i prohladite.
Ređanje salate
Ređajte po sledećem redosledu:
- malo majoneza
- rendana šargarepa (1 cm), majonez, susam
- šećerac, majonez, susam
- sitno rendani krastavčići, majonez, susam
- tunjevina, majonez, susam
- rendani krompir kao poslednji sloj, direktno rendan preko, posuti susamom
Uživajte!
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.
12. 10. 2025. u 08:07
Komentari (0)