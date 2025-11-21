SALATA OD BUNDEVE I CVEKLE SA ORASIMA: Zdrava šarena salata

Ova salata je puna boje i zdravlja, i ostavlja utisak na prvi pogled. Sočna cvekla, slatka bundeva, mrvičasta feta i orasi koji hrskaju sa svakim zalogajem… jednostavno magija na tanjiru. Savršeno za ručak, večeru, praznike ili kao prilog uz meso.

FOTO: Novosti

Sastojci

3 srednje cvekle

500 gr bundeve

150 gr feta sira

šaka oraha

2-3 kašike maslinovog ulja

1 kašičica meda ili javorovog sirupa

1 kašičica slatke paprike

1/2 kašičice granuliranog belog luka

so i biber

svež peršun ili cilantro za posipanje

Priprema

Oljuštite cveklu i isecite je na velike kockice. Oljuštite bundevu, očistite je od semenki i isecite je na kockice. Zagrejte rernu na 200°C. Pomešajte cveklu sa maslinovim uljem, solju i biberom i poređajte je na pleh. Pecite 10 minuta, zatim dodajte bundevu prethodno pomešanu sa maslinovim uljem, paprikom, belim lukom i medom. (da ne zagori). Pecite još 25-30 minuta, dok sve ne omekša i blago se ne karamelizuje.

Prebacite pečeno povrće na tanjir. Pospite izmrvljenim feta sirom. Dodajte orahe (možete ih prethodno blago prepržiti). Na kraju, pospite svežim peršunom.

Najbolje služiti blago toplo – feta se blago topi, orasi su mirisni, a bundeva i cvekla imaju ukus najbolje jeseni na tanjiru.

Uživajte!