ŠARENA KROMPIR SALATA: Recept za osvežavajuću salatu
Lagana, osvežavajuća i mirisna – krompir salata ostaje jedno od omiljenih jela na domaćoj trpezi, bilo da je reč o porodičnim ručkovima, svečanim slavama ili posnim danima. Donosimo vam proveren recept koji se prenosi generacijama.
- 800 gr oljuštenog krompira
- 200 gr očišćene šargarepe
- 2 glavice crvenog luka
- 1/2 vezice peršuna
- 1.5 kašičica soli
- 40 ml ulja
- 40 ml alkoholnog sirćeta
Priprema:
Krompir i šargarepu skuvajte dok ne omekšaju. Ohladite ih, pa ih iseckajte. Dodajte im iseckan ljubičasti (crveni) luk isečen na kolutove i sitno iseckan peršun. Začinite solju, uljem i sirćetom. Salatu ohladite i poslužite kao predjelo ili kao dodatak uz ribu.
Prijatno!
