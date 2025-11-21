Salate i čorbe

ŠARENA KROMPIR SALATA: Recept za osvežavajuću salatu

Milena Tomasevic

21. 11. 2025. u 16:12

Lagana, osvežavajuća i mirisna – krompir salata ostaje jedno od omiljenih jela na domaćoj trpezi, bilo da je reč o porodičnim ručkovima, svečanim slavama ili posnim danima. Donosimo vam proveren recept koji se prenosi generacijama.

ШАРЕНА КРОМПИР САЛАТА: Рецепт за освежавајућу салату

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 800 gr oljuštenog krompira
  • 200 gr očišćene šargarepe
  • 2 glavice crvenog luka
  • 1/2 vezice peršuna
  • 1.5 kašičica soli
  • 40 ml ulja
  • 40 ml alkoholnog sirćeta

Priprema:

Krompir i šargarepu skuvajte dok ne omekšaju.  Ohladite ih, pa ih iseckajte. Dodajte im iseckan ljubičasti (crveni) luk isečen na kolutove i sitno iseckan peršun. Začinite solju, uljem i sirćetom. Salatu ohladite i poslužite kao predjelo ili kao dodatak uz ribu.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika

ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika