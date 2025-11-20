SME LI KISELI KUPUS DA SE ZAMRZNE? Samo na ovaj način glavice će biti ukusne i očuvane cele godine

ZAMRZAVANjE kiselog kupusa je odličan način da ga sačuvate za duže vreme, a sa pravilnim postupkom, možete uživati u njegovom ukusu i van sezone.

Kiseli kupus je nezaobilazan u mnogim domaćinstvima, posebno tokom zime, kada je idealan za pripremu raznih jela. Međutim, šta ako želite da ga sačuvate za duži period? Može li kiseli kupus da se zamrzne i zadrži svoju ukusnu teksturu i aromu?

Odgovor je da, kiseli kupus se može zamrznuti. Ali, kao i kod svakog drugog zamrzavanja hrane, postoji nekoliko stvari koje treba da znate kako biste sačuvali njegov kvalitet.

Evo šta treba da uradite:

Priprema kupusa

Pre nego što stavite kiseli kupus u zamrzivač, preporučuje se da ga dobro ocedite kako biste uklonili višak tečnosti. Previše vlage može uticati na teksturu nakon odmrzavanja.

Porcionisanje

Da bi bilo lakše koristiti ga kasnije, najbolje je podeliti kiseli kupus na manje porcije, zavisno od toga koliko vam je potrebno za jedno jelo. Tako ćete lakše odmrzavati samo onoliko koliko vam treba.

Pakovanje

Stavite kupus u plastične vrećice ili hermetički zatvorene kontejnere kako biste sprečili ulazak vazduha i izbegli opekotine od zamrzavanja.

Zamrzavanje

Kiseli kupus možete čuvati u zamrzivaču do 6 meseci. Iako će se promeniti tekstura tokom zamrzavanja, njegov ukus i dalje ostaje odličan za pripremu svih omiljenih jela.

Kako odmrzavati kiseli kupus?

Najbolje je da ga odmrznete polako, ostavljajući ga u frižideru preko noći. Ako vam treba brže, možete ga staviti u mikrotalasnu pećnicu na nisku temperaturu. Imajte na umu da će tekstura biti nešto mekša nego kod svežeg kupusa, ali ukus će biti potpuno očuvan.

