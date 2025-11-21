PARADAJZ ČORBA SA KNEDLAMA: Domaća, aromatična i puna ukusa

Ova čorba kombinuje nežnu šargarepu, bogat paradajz pire i mekane knedle od jajeta i brašna. Jednostavna je za pripremu, a ukusi podsećaju na topli obrok kod kuće.

FOTO: Novosti

Sastojci



1 litar pileće ili povrćne čorbe

2–3 šargarepe

1 mali crni luk

2 kašike putera

400 ml paradajz pirea ili pasate

so, biber i 1 kašičica šećera

peršun za ukrašavanje

Knedle:

1 jaje

3–4 kašike brašna

1 kašika putera (otopljenog)

prstohvat soli

Priprema

1. Čorba

Zagrejte puter u šerpi i propržite seckani crni luk dok ne postane providan. Dodajte isečenu šargarepu i kratko propržite. Ulijte čorbu i kuvajte 10–12 minuta, dok šargarepa ne omekša. Dodajte paradajz pire i začinite solju, biberom i šećerom. Kuvajte još 5–10 minuta.

2. Knedle

Umutite jaje, otopljeni puter i prstohvat soli. Dodajte brašno dok smesa ne postane gusta, ali još mekana (konzistencije guste pavlake). Malim kašičicom spuštajte knedle direktno u kuvajuću čorbu. Kuvajte 3–4 minuta – isplivaće na površinu kada budu gotove.

3. Serviranje

Sipajte čorbu u činije, ukrasite peršunom i poslužite vruće. Savršeno uz sveže pečen hleb.

Uživajte!