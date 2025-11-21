PARADAJZ ČORBA SA KNEDLAMA: Domaća, aromatična i puna ukusa
Ova čorba kombinuje nežnu šargarepu, bogat paradajz pire i mekane knedle od jajeta i brašna. Jednostavna je za pripremu, a ukusi podsećaju na topli obrok kod kuće.
Sastojci
- 1 litar pileće ili povrćne čorbe
- 2–3 šargarepe
- 1 mali crni luk
- 2 kašike putera
- 400 ml paradajz pirea ili pasate
- so, biber i 1 kašičica šećera
- peršun za ukrašavanje
Knedle:
- 1 jaje
- 3–4 kašike brašna
- 1 kašika putera (otopljenog)
- prstohvat soli
Priprema
1. Čorba
Zagrejte puter u šerpi i propržite seckani crni luk dok ne postane providan. Dodajte isečenu šargarepu i kratko propržite. Ulijte čorbu i kuvajte 10–12 minuta, dok šargarepa ne omekša. Dodajte paradajz pire i začinite solju, biberom i šećerom. Kuvajte još 5–10 minuta.
2. Knedle
Umutite jaje, otopljeni puter i prstohvat soli. Dodajte brašno dok smesa ne postane gusta, ali još mekana (konzistencije guste pavlake). Malim kašičicom spuštajte knedle direktno u kuvajuću čorbu. Kuvajte 3–4 minuta – isplivaće na površinu kada budu gotove.
3. Serviranje
Sipajte čorbu u činije, ukrasite peršunom i poslužite vruće. Savršeno uz sveže pečen hleb.
Uživajte!
Preporučujemo
POSNA SALATA OD PAPRIKE, ŠEĆERCA, ŠAMPINjONA: Laka, osvežavajuća i puna ukusa
21. 11. 2025. u 07:00
REBARCA SA KROMPIROM I SLANINOM: Sočno, aromatično i savršeno za porodičnu večeru
20. 11. 2025. u 19:00
ŠARENE POSNE KIFLICE: Nežne, mirisne i mekane
20. 11. 2025. u 18:00
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)