PARADAJZ ČORBA SA KNEDLAMA: Domaća, aromatična i puna ukusa

Milena Tomasevic

21. 11. 2025. u 08:00

Ova čorba kombinuje nežnu šargarepu, bogat paradajz pire i mekane knedle od jajeta i brašna. Jednostavna je za pripremu, a ukusi podsećaju na topli obrok kod kuće.

FOTO: Novosti

Sastojci 

Čorba:
  • 1 litar pileće ili povrćne čorbe
  • 2–3 šargarepe
  • 1 mali crni luk
  • 2 kašike putera
  • 400 ml paradajz pirea ili pasate
  • so, biber i 1 kašičica šećera
  • peršun za ukrašavanje

Knedle:

  • 1 jaje
  • 3–4 kašike brašna
  • 1 kašika putera (otopljenog)
  • prstohvat soli

Priprema
1. Čorba

Zagrejte puter u šerpi i propržite seckani crni luk dok ne postane providan. Dodajte isečenu šargarepu i kratko propržite. Ulijte čorbu i kuvajte 10–12 minuta, dok šargarepa ne omekša. Dodajte paradajz pire i začinite solju, biberom i šećerom. Kuvajte još 5–10 minuta.

2. Knedle

Umutite jaje, otopljeni puter i prstohvat soli. Dodajte brašno dok smesa ne postane gusta, ali još mekana (konzistencije guste pavlake). Malim kašičicom spuštajte knedle direktno u kuvajuću čorbu. Kuvajte 3–4 minuta – isplivaće na površinu kada budu gotove.

3. Serviranje

Sipajte čorbu u činije, ukrasite peršunom i poslužite vruće. Savršeno uz sveže pečen hleb.

Uživajte!

