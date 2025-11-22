KINOA SALATA SA PEČENIM POVRĆEM: Recept za salatu bogatu vlaknima

DONOSIMO vam savršenu zdravu ideju za ručak ili večeru — salatu koja spaja kinou, pečeno povrće i maslinovo ulje u jedan potpuno uravnotežen i izuzetno ukusan obrok.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 šolja kuvane kinoe

1 crvena kapija paprika

1 tikvica

1 mali patlidžan

1/2 crvenog luka

1 kašika maslinovog ulja

1 kašičica limunovog soka

so, biber, timijan

Priprema:

Kinou isperite pod mlazom vode, stavite u šerpu u odnosu 1 šolja kinoe : 2 šolje vode, pa kuvajte 12–15 minuta na tihoj vatri dok ne upije svu vodu. Skloni te sa šporeta i ostavite poklopljeno još nekoliko minuta da zrnca postanu rastresita.

Iseckajte papriku, tikvicu, patlidžan i crveni luk. Rasporedite ih u pleh, prelijte sa malo maslinovog ulja i začinite. Pecite u rerni na 180°C (350°F) oko 20 minuta, dok ne omekšaju i blago porumene.

U činiji pomešajte kuvanu kinou, pečeno povrće i dresing od maslinovog ulja i limunovog soka. Dodajte so, biber i timijan, dobro promešajte i poslužite toplo ili hladno, po ukusu.

Prijatno!