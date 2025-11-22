KINOA SALATA SA PEČENIM POVRĆEM: Recept za salatu bogatu vlaknima
DONOSIMO vam savršenu zdravu ideju za ručak ili večeru — salatu koja spaja kinou, pečeno povrće i maslinovo ulje u jedan potpuno uravnotežen i izuzetno ukusan obrok.
Sastojci:
- 1 šolja kuvane kinoe
- 1 crvena kapija paprika
- 1 tikvica
- 1 mali patlidžan
- 1/2 crvenog luka
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1 kašičica limunovog soka
- so, biber, timijan
Priprema:
Kinou isperite pod mlazom vode, stavite u šerpu u odnosu 1 šolja kinoe : 2 šolje vode, pa kuvajte 12–15 minuta na tihoj vatri dok ne upije svu vodu. Skloni te sa šporeta i ostavite poklopljeno još nekoliko minuta da zrnca postanu rastresita.
Iseckajte papriku, tikvicu, patlidžan i crveni luk. Rasporedite ih u pleh, prelijte sa malo maslinovog ulja i začinite. Pecite u rerni na 180°C (350°F) oko 20 minuta, dok ne omekšaju i blago porumene.
U činiji pomešajte kuvanu kinou, pečeno povrće i dresing od maslinovog ulja i limunovog soka. Dodajte so, biber i timijan, dobro promešajte i poslužite toplo ili hladno, po ukusu.
Prijatno!
