Salate i čorbe

KINOA SALATA SA PEČENIM POVRĆEM: Recept za salatu bogatu vlaknima

Milena Tomasevic

22. 11. 2025. u 07:00

DONOSIMO vam savršenu zdravu ideju za ručak ili večeru — salatu koja spaja kinou, pečeno povrće i maslinovo ulje u jedan potpuno uravnotežen i izuzetno ukusan obrok.

КИНОА САЛАТА СА ПЕЧЕНИМ ПОВРЋЕМ: Рецепт за салату богату влакнима

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 šolja kuvane kinoe
  • 1 crvena kapija paprika
  • 1 tikvica
  • 1 mali patlidžan
  • 1/2 crvenog luka
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 1 kašičica limunovog soka
  • so, biber, timijan

Priprema:

Kinou isperite pod mlazom vode, stavite u šerpu u odnosu 1 šolja kinoe : 2 šolje vode, pa kuvajte 12–15 minuta na tihoj vatri dok ne upije svu vodu. Skloni te sa šporeta i ostavite poklopljeno još nekoliko minuta da zrnca postanu rastresita.

Iseckajte papriku, tikvicu, patlidžan i crveni luk. Rasporedite ih u pleh, prelijte sa malo maslinovog ulja i začinite. Pecite u rerni na 180°C (350°F) oko 20 minuta, dok ne omekšaju i blago porumene.

U činiji pomešajte kuvanu kinou, pečeno povrće i dresing od maslinovog ulja i limunovog soka. Dodajte so, biber i timijan, dobro promešajte i poslužite toplo ili hladno, po ukusu.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika

ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika