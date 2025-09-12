GOVEĐA ČORBA SA REZANCIMA: Recept za mirisnu čorbu
Ovo je jedna od najtradicionalnijih poljskih čorbi – bistra goveđa čorba, puna ukusa i arome povrća. Služi se sa tankim rezancima, šargarepom i komadima mesa. Idealna za nedeljnu večeru.
Sastojci
- 1 kg govedine (poželjno sa kostima, npr. prsa, kosti od srži)
- 2 šargarepe
- 1 koren peršuna
- 1 komad celera (približno 100 g)
- 1 praziluk (beli deo)
- 1 glavica crnog luka (isečena i zapečena na ringli ili u suvom tiganju)
- 2–3 čena belog luka (po želji)
- 3–4 bobice pimenta ( mešavina cimeta, karanfilića i muškatnog oraščića )
- 4–5 zrna crnog bibera
- 2 lovorova lista
- so po ukusu
- svež peršun
Dodatni sastojci za serviranje:
tanki rezanci (konci)
komadi mesa iz čorbe
kuvana šargarepa, isečena na kriške
Priprema:
Meso: Dobro isperite govedinu, stavite je u veliku šerpu i prelijte hladnom vodom (približno 3–3,5 litara). Dovedite do ključanja i uklonite penu.
Povrće i začini: Dodajte oljuštenu šargarepu, peršun, celer, praziluk, prženi luk, beli luk i začine (alevu papriku, lovorov list, biber). Lagano posolite.
Kuvanje: Smanjite vatru i krčkajte veoma lagano (čorba ne sme jako da ključa) 3-4 sata, dok meso ne omekša, a čorba ne postane zlatno-smeđa i mirisna.
Bistrenje: Nakon kuvanja, izvadite meso i povrće i procedite čorbu kroz cediljku.
Serviranje: Skuvajte testeninu odvojeno. Stavite deo testenine, kriške šargarepe i komade mesa u činiju. Prelijte vrućom čorbom i pospite peršunom.
Prijatno!
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)