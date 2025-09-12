GOVEĐA ČORBA SA REZANCIMA: Recept za mirisnu čorbu

Ovo je jedna od najtradicionalnijih poljskih čorbi – bistra goveđa čorba, puna ukusa i arome povrća. Služi se sa tankim rezancima, šargarepom i komadima mesa. Idealna za nedeljnu večeru.

Sastojci

1 kg govedine (poželjno sa kostima, npr. prsa, kosti od srži)

2 šargarepe

1 koren peršuna

1 komad celera (približno 100 g)

1 praziluk (beli deo)

1 glavica crnog luka (isečena i zapečena na ringli ili u suvom tiganju)

2–3 čena belog luka (po želji)

3–4 bobice pimenta ( mešavina cimeta, karanfilića i muškatnog oraščića )

4–5 zrna crnog bibera

2 lovorova lista

so po ukusu

svež peršun

Dodatni sastojci za serviranje:

tanki rezanci (konci)

komadi mesa iz čorbe

kuvana šargarepa, isečena na kriške

Priprema:

Meso: Dobro isperite govedinu, stavite je u veliku šerpu i prelijte hladnom vodom (približno 3–3,5 litara). Dovedite do ključanja i uklonite penu.

Povrće i začini: Dodajte oljuštenu šargarepu, peršun, celer, praziluk, prženi luk, beli luk i začine (alevu papriku, lovorov list, biber). Lagano posolite.

Kuvanje: Smanjite vatru i krčkajte veoma lagano (čorba ne sme jako da ključa) 3-4 sata, dok meso ne omekša, a čorba ne postane zlatno-smeđa i mirisna.

Bistrenje: Nakon kuvanja, izvadite meso i povrće i procedite čorbu kroz cediljku.

Serviranje: Skuvajte testeninu odvojeno. Stavite deo testenine, kriške šargarepe i komade mesa u činiju. Prelijte vrućom čorbom i pospite peršunom.

Prijatno!