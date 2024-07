HLADNA SUPA OD TREŠANJA ILI VIŠANJA: Jelo koje morate probati ovog leta

Ako želite da obogatite svoj letnji jelovnik nečim novim i neobičnim, ova okrepljujuća, hladna supa je baš to što vam treba. U zavisnosti od toga koristite li višnje ili trešnje, biće slatka ili slatko-kisela, a u svakom slučaju – božanstvena! Mi vam danas predstavljamo verziju hladne supe za koju možete birati hoćete li koristiti višnje ili trešnje, a poseban ukus daju crno vino i jogurt.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

5 šolja vode

½ šolja šećera

¼ kašičice soli

½ šolja crnog vina

rendana kora polovine limuna

230 g višanja ili trešanja (ako stavljate trešnje, sipajte manje šećera)

1 šolja gustog jogurta

Priprema:

Očistite trešnje ili višnje i stavite ih u činiju, a koštice u šerpu.



Nalijte vodu u lanac, preko koštica, pa uključite da se greje do ključanja. Kad proključa, smanjite na srednju vatru, pa kuvajte još pet minuta i potom izvadite koštice iz vode.U vodu dodajte šećer, crno vino, so i limunovu koricu, pa ponovo prokuvajte na srednje jakoj vatri oko pet minuta.Potom dodajte višnje ili trešnje i pustite da provri, pa smanjite na tihu vatru i ostavite da se krčka oko pet minuta. Sklonite s vatre.Sipajte u veliku činiju jogurt, pa u to umešajte tečnost iz supe kad prestane da ključa. Mutite energično dok ne dobijete kompaktnu, glatku smesu. Kad se ohladi, stavite u frižider.Pre serviranja ponovo promešajte ili umutite, jer će se jogurt odvojiti od tečnosti.Ukrasite svežim višnjama ili trešnjama.

(glossy)

