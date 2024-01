HRSKAVE I SOČNE: Korpice od testa punjene piletinom i pečurkama - super za svečanu trpezu (VIDEO)

DANAS vam donosimo recept za sjajno predjelo - korpice od testa punjene piletinom i pečurkama. Napravite svečano predjelo tako što ćete umesiti testo, a onda ga napuniti pečurkama i piletinom.

Foto Printscreen/YT/ Yasemin Gotovit

Hrskave korice od domaćeg testa i savršen nadevi čine top kombinaciju kojoj neće odoleti nijedan gost. A osim fantastičnog ukusa, ovo predjelo i predivno izgleda, pa će zasigurno biti ukras svake svečane trpeze.

Potrebno:

Za testo:

* 150 ml mleka



* 1 jaje* 1 kašičica soli* 2 kašike kisele pavlake* 300 g brašna* 150 g putera

Za premaz:

* 1 jaje



* susam

Za punjenje:

* 300 g bataka



* 300 g pečuraka* 1 crni luk* 1 kašičica mlevenog belog luka* 200 g mocarele ili nekog tvrdog sira* 4 kašike krem sira

Još:

* 150 tvrdog sira



Recept za korpice od testa punjene piletinom:

U posudi pomešajte toplo mleko, jaje, so, kiselu pavlaku, pa kada dobro sjedinite dodajte prosejano brašno. Umesite mekano testo, pa pokrijte providnom folijom i ostavite da nadođe nekih 10 minuta. Pospite testo brašnom i premesite, pa tanko razvucite oklagijom. Premažite puterom sobne temeprature. Presvijte testo do pola, pa premažite puterom, a onda presavijte i drugu stranu (tako da preklopi prvu) i premažite puterom. A onda prekolpite testo do pola (po širini) i isto uradite sa druge strane. Pokrijte providnom folijom i stavite u zamrzivač na 10 minuta. U tiganju istopite puter, pa propžite crni luk, a kada on omekaša dodajte pečurke i promešajte. Posle 10 minuta dodajte i seckanu piletinu, pa posolite, pobiberite i pospite mlevenim belim lukom.

Dodajte krem sir i seckani tvrdi sir, pa promešajte. Krčkajte dok se svi sastojci lepo ne sjedine. Testo razvucite u obliku pravougaonika, pa isecite na 4 jednake take, a onda svaki traku isecite na pola. Obmotajte oko čaše, pa zatvorite tako što ćete jedan kraj premazati uljem ili vodom i zalepiti drugi kraj. Prevucite testo i na dno čaše i lepo utapkajte. Premažite umućenim jajetom i pospite susamom. Poređajte na pleh i pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 30 minuta. Izvucite čaše, pa napunite filom i pospite rendanim sirom. Pecite još 5 minuta da sir istopi, pa ukrasite predjelo čeri paradajzom.

(StvarUkusa/Mondo)