PILETINA U TESTU SA SIROM: Recept za hrskavu senzaciju

Piletina u testu sa sirom donosi savršenu kombinaciju sočnosti i hrskavosti, a priprema je jednostavna i dostupna svakom domaćinstvu. Savršena je i za svečani sto i za opušteno druženje sa prijateljima.

FOTO: Novosti





4 fileta pilećih prsa (isečena na trakice ili kotlete)

150 gr žutog sira (rendanog)

1 šolja brašna

1/2 šolje mleka

2 jaja

1/2 kašičice praška za pecivo

1/2 kašičice slatke paprike

prstohvat čili papričice (po želji)

so i biber po ukusu

ulje za prženje

Priprema

Začinite piletinu. Posolite i pobiberite pileće komade, pospite paprikom. Ostavite 10–15 minuta.

Napravite testo

U činiji izmešajte brašno, prašak za pecivo, papriku i čili. Umešajte jaja i mleko do glatke smese gustine pavlake. Dodajte rendani sir i lagano promešajte.

Pržite

Zagrejte ulje na srednjoj vatri. Umočite piletinu u smesu, ocedite višak i pržite 4–5 minuta sa svake strane do zlatno-smeđe boje. Odložite na papirni ubrus.

Servirajte

Poslužite toplo uz prilog po želji – salatu, pire krompir, pomfrit ili omiljeni sos.

Savet

Ako više volite lakšu i zdraviju verziju, piletinu sa sirom možete peći u rerni (na 200°C oko 20 minuta).

Prijatno!