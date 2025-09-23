PILETINA U TESTU SA SIROM: Recept za hrskavu senzaciju
Piletina u testu sa sirom donosi savršenu kombinaciju sočnosti i hrskavosti, a priprema je jednostavna i dostupna svakom domaćinstvu. Savršena je i za svečani sto i za opušteno druženje sa prijateljima.
- 4 fileta pilećih prsa (isečena na trakice ili kotlete)
- 150 gr žutog sira (rendanog)
- 1 šolja brašna
- 1/2 šolje mleka
- 2 jaja
- 1/2 kašičice praška za pecivo
- 1/2 kašičice slatke paprike
- prstohvat čili papričice (po želji)
- so i biber po ukusu
- ulje za prženje
Priprema
Začinite piletinu. Posolite i pobiberite pileće komade, pospite paprikom. Ostavite 10–15 minuta.
Napravite testo
U činiji izmešajte brašno, prašak za pecivo, papriku i čili. Umešajte jaja i mleko do glatke smese gustine pavlake. Dodajte rendani sir i lagano promešajte.
Pržite
Zagrejte ulje na srednjoj vatri. Umočite piletinu u smesu, ocedite višak i pržite 4–5 minuta sa svake strane do zlatno-smeđe boje. Odložite na papirni ubrus.
Servirajte
Poslužite toplo uz prilog po želji – salatu, pire krompir, pomfrit ili omiljeni sos.
Savet
Ako više volite lakšu i zdraviju verziju, piletinu sa sirom možete peći u rerni (na 200°C oko 20 minuta).
Prijatno!
