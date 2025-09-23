Ručak dana

PILETINA U TESTU SA SIROM: Recept za hrskavu senzaciju

Milena Tomasevic

23. 09. 2025. u 12:00

Piletina u testu sa sirom donosi savršenu kombinaciju sočnosti i hrskavosti, a priprema je jednostavna i dostupna svakom domaćinstvu. Savršena je i za svečani sto i za opušteno druženje sa prijateljima.

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 4 fileta pilećih prsa (isečena na trakice ili kotlete)
  • 150 gr žutog sira (rendanog)
  • 1 šolja brašna
  • 1/2 šolje mleka
  • 2 jaja
  • 1/2 kašičice praška za pecivo
  • 1/2 kašičice slatke paprike
  • prstohvat čili papričice (po želji)
  • so i biber po ukusu
  • ulje za prženje

Priprema

Začinite piletinu. Posolite i pobiberite pileće komade, pospite paprikom. Ostavite 10–15 minuta.

Napravite testo
U činiji izmešajte brašno, prašak za pecivo, papriku i čili. Umešajte jaja i mleko do glatke smese gustine pavlake. Dodajte rendani sir i lagano promešajte.

Pržite
Zagrejte ulje na srednjoj vatri. Umočite piletinu u smesu, ocedite višak i pržite 4–5 minuta sa svake strane do zlatno-smeđe boje. Odložite na papirni ubrus.

Servirajte
Poslužite toplo uz prilog po želji – salatu, pire krompir, pomfrit ili omiljeni sos.

Savet

Ako više volite lakšu i zdraviju  verziju, piletinu sa sirom možete peći u rerni (na 200°C oko 20 minuta).

Prijatno!

