DOMAĆI SOK OD MALINE: Bez šećera i dugog kuvanja, krcat je vitaminima i odličan za dijabetičare

Domaći sok od maline bez šećera pravo je osveženje za tople dane, a izuzetno je zdrav.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

3 kg malina

3 limuna

2 l vode

Priprema:

Ako biste želeli da pripremite najlepši sok od malina, onda je najbolje da pronađete baš zrele maline koje morate da pre pripreme dobro operete i da očistite od trulih i zelenih delova. Nakon toga ih stavite u jednu dublju posudu i dobro izgnječite kako bi one pustile sok. Limun dobro operite, isecite na kolutove i dodajte u posudu sa malinama. Zatim u sve to dodajte vodu i kuvajte na tihoj vatri dok ne provri. Nakon toga sklonite sa ringle i ostavite da se ohladi, pa ga procedite kroz gazu. Nakon toga sipajte sok u flaše, a potom ih zatvorite i ređajte u jednu posudu. Nalijte vodom do vrha flaša i ostavite da provri i kuvajte još jedno 10 minuta. Zatim flaše izvadite iz vode i čuvajte ih na hladnom mestu. Ukoliko ipak želite malo slađi ukus soka, možete dodati malo meda u čašu pre konzumiranja.

(Stvar ukusa)

