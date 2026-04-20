Zdravi slani mafini sa povrćem: Recept koji će lako naći mesto u vašoj svakodnevnoj kuhinji

Ako tražite zdravu i praktičnu alternativu pecivima, ovi slani mafini sa povrćem su pravo rešenje. Bogati vlaknima, proteinima i prirodnim ukusima, pripremaju se brzo i lako, a odlični su i topli i hladni.

Sastojci

4 jaja

1 tikvica (rendana)

1 šargarepa (rendana)

100–150 g sira (po izboru – mladi sir, feta ili kačkavalj)

4–5 kašika ražanih pahuljica

2–3 kašike palente

1 kašičica praška za pecivo (opciono, za mekše mafine)

so i biber po ukusu

malo maslinovog ulja (1–2 kašike)

Priprema

U činiju stavite rendanu tikvicu (po potrebi je malo ocedite). Dodajte rendanu šargarepu. Ubacite 4 jaja. Dodajte malo maslinovog ulja (1–2 kašike). Umešajte sir (izmrvljen ili rendan). Dodajte ražane pahuljice i palentu. Na kraju dodajteprašak za pecivo, so i biber. Sve dobro izmešajte da dobijete ujednačenu smesu. Pecite 30 minuta na 200 stepeni.

Uživajte!