Zdravi slani mafini sa povrćem: Recept koji će lako naći mesto u vašoj svakodnevnoj kuhinji
Ako tražite zdravu i praktičnu alternativu pecivima, ovi slani mafini sa povrćem su pravo rešenje. Bogati vlaknima, proteinima i prirodnim ukusima, pripremaju se brzo i lako, a odlični su i topli i hladni.
Sastojci
4 jaja
1 tikvica (rendana)
1 šargarepa (rendana)
100–150 g sira (po izboru – mladi sir, feta ili kačkavalj)
4–5 kašika ražanih pahuljica
2–3 kašike palente
1 kašičica praška za pecivo (opciono, za mekše mafine)
so i biber po ukusu
malo maslinovog ulja (1–2 kašike)
Priprema
U činiju stavite rendanu tikvicu (po potrebi je malo ocedite). Dodajte rendanu šargarepu. Ubacite 4 jaja. Dodajte malo maslinovog ulja (1–2 kašike). Umešajte sir (izmrvljen ili rendan). Dodajte ražane pahuljice i palentu. Na kraju dodajteprašak za pecivo, so i biber. Sve dobro izmešajte da dobijete ujednačenu smesu. Pecite 30 minuta na 200 stepeni.
Uživajte!
