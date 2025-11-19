ŠTAPIĆI OD KROMPIRA SA ZAČINSKIM BILJEM: Hrskavi, aromatični i jednostavni za pripremu
Ovi štapići od krompira obogaćeni peršunom, belim lukom i parmezanom savršeno će osvojiti sva čula. Mogu se pržiti u ulju, peći u rerni ili pripremiti u fritezi na vruć vazduh – izbor je vaš!
Sastojci:
- 700 gr krompira (3–4 srednja)
- 2 kašike putera
- 1 srednje jaje
- 1/2 šolje kukuruznog skroba
- 1/4–1/3 šolje brašna
- 2–3 kašike seckanog peršuna ili vlašca
- 1 kašičica soli
- 1/2 kašičice belog luka u prahu
- 1/4 kašičice crnog bibera
- ulje za prženje ili pečenje
- po želji: 1/2 šolje rendanog parmezana
Priprema:
Kuvajte krompir sa korom u slanoj vodi oko 25 minuta. Ocedite i osušite 1–2 minuta. Ljuštite krompir dok je još topao i izgnječite. Umešajte puter, so, beli luk i biber. Ostavite da se malo ohladi. Dodajte jaje, peršun, parmezan (po želji), kukuruzni skrob i brašno dok testo ne bude čvrsto i ne lepi se za ruke. Oblikujte štapiće (1,5 cm debljine, 10–12 cm dužine) i poređajte na pleh posut kukuruznim skrobom. Pržite u ulju na 170°C 3–4 minuta ili pečite u rerni na 200°C 20 minuta (okrenuti na pola). U fritezi na vruć vazduh: 200°C, 10–12 minuta, promešati na pola. Poslužite toplo sa majonezom od belog luka, ljutim kečapom ili sosom od limunovog jogurta.
Prijatno!
