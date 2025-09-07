Peciva i pite

PICA SA HUMUSOM, POVRĆEM I SIROM: Zdrav obrok za 10 minuta - spremite se da se prijatno iznenadite!

Jovana Švedić

07. 09. 2025. u 15:54

OVA kombinacija povrća, sira i kremastog humusa je pravo malo savršenstvo iz rerne.

ПИЦА СА ХУМУСОМ, ПОВРЋЕМ И СИРОМ: Здрав оброк за 10 минута - спремите се да се пријатно изненадите!

Sastojci:

  • 1 pakovanje gotovog testa za picu (280–300 g)
  • 1 šolja humusa (200–250 g)
  • 1 ½ šolje sečene paprike bilo koje boje (150–180 g)
  • 1 šolja brokolija (100 g)
  • 2 šolje rendanog sira (kombinacija gaude, kačkavalja i mocarele – oko 200 g)

Priprema:

  1. Zagrejte rernu na 220°C.
  2. Razvucite testo za picu i stavite ga na pleh ili okrugli kalup za picu.
  3. Premažite tanak sloj humusa preko cele površine.
  4. Rasporedite paprike i brokoli.
  5. Posipajte rendani sir.
  6. Pecite u zagrejanoj rerni 10–15 minuta, dok kora ne dobije zlatnu boju, a sir se lepo istopi.
  7. Isecite i poslužite.

Savet:

Možete koristiti bilo koji polutvrdi sir koji se lepo topi. Za dodatni ukus, u humus možete umešati malo ljute papričice ili limunovog soka pre nego što ga namažete na testo.

