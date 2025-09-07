PICA SA HUMUSOM, POVRĆEM I SIROM: Zdrav obrok za 10 minuta - spremite se da se prijatno iznenadite!
OVA kombinacija povrća, sira i kremastog humusa je pravo malo savršenstvo iz rerne.
Sastojci:
- 1 pakovanje gotovog testa za picu (280–300 g)
- 1 šolja humusa (200–250 g)
- 1 ½ šolje sečene paprike bilo koje boje (150–180 g)
- 1 šolja brokolija (100 g)
- 2 šolje rendanog sira (kombinacija gaude, kačkavalja i mocarele – oko 200 g)
Priprema:
- Zagrejte rernu na 220°C.
- Razvucite testo za picu i stavite ga na pleh ili okrugli kalup za picu.
- Premažite tanak sloj humusa preko cele površine.
- Rasporedite paprike i brokoli.
- Posipajte rendani sir.
- Pecite u zagrejanoj rerni 10–15 minuta, dok kora ne dobije zlatnu boju, a sir se lepo istopi.
- Isecite i poslužite.
Savet:
Možete koristiti bilo koji polutvrdi sir koji se lepo topi. Za dodatni ukus, u humus možete umešati malo ljute papričice ili limunovog soka pre nego što ga namažete na testo.
