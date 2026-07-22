"KO JE OPREZAN, TAJ JE BEZBEDAN" Oštra poruka iz Moskve: Nećemo to priznati!
RUSIJA odbija da prizna odluke Grupe dvadeset (G20) koje su usvojene bez njenog učešća, izjavio je izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marat Berdijev, komentarišući nedopuštanje ruskim predstavnicima da učestvuju na skupovima G20.
- Nećemo priznati bilo kakve odluke donete bez nas kao odluke G20. Poznata poslovica kaže: 'Ko je oprezan, taj je bezbedan' Mislim da je naša poruka shvaćena - rekao je Berdijev.
On je dodao da lično održava kontakt sa američkim Stejt departmentom, kao i Ambasada Rusije u SAD, kako bi se izbegle dalje komplikacije.
- Signali koje dobijamo sa druge strane su ohrabrujući, ali ne gubimo oprez - poručio je Berdijev.
(Sputnjik)
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