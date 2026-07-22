Svet

"KO JE OPREZAN, TAJ JE BEZBEDAN" Oštra poruka iz Moskve: Nećemo to priznati!

В.Н.

22. 07. 2026. u 07:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSIJA odbija da prizna odluke Grupe dvadeset (G20) koje su usvojene bez njenog učešća, izjavio je izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marat Berdijev, komentarišući nedopuštanje ruskim predstavnicima da učestvuju na skupovima G20.

КО ЈЕ ОПРЕЗАН, ТАЈ ЈЕ БЕЗБЕДАН Оштра порука из Москве: Нећемо то признати!

Foto: Pixabay/Evgeny

- Nećemo priznati bilo kakve odluke donete bez nas kao odluke G20. Poznata poslovica kaže: 'Ko je oprezan, taj je bezbedan' Mislim da je naša poruka shvaćena - rekao je Berdijev.

On je dodao da lično održava kontakt sa američkim Stejt departmentom, kao i Ambasada Rusije u SAD, kako bi se izbegle dalje komplikacije.

- Signali koje dobijamo sa druge strane su ohrabrujući, ali ne gubimo oprez - poručio je Berdijev.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTP Junior kartica menja narativ porodičnog razgovora o novcu
Ekonomija

0 1

OTP Junior kartica menja narativ porodičnog razgovora o novcu

Ako ste roditelj tinejdžera, verovatno vam zvuči poznato: pitanja o novcu se svode na „daj mi", odgovor na „gde ti je nestalo", i tema se zatvara pre nego što je zapravo otvorena. Za sve više porodica u Srbiji, jedna neočekivano tiha promena pretvorila je razgovor o džeparcu u nešto drugo - u prvi zajednički razgovor o novcu koji tinejdžeri žele da vode.

13. 07. 2026. u 16:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ ZA ALBANCE? Protiv Slovenaca koji jure istoriju teško da će moći

KRAJ ZA ALBANCE? Protiv Slovenaca koji jure istoriju teško da će moći