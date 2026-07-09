LE PENOVA NADMUDRILA PARAGRAFE: Kako je pravna borba liderke francuskih suverenista urodila plodom

Uspela je Marin Le Pen da pravosudne okolnosti okrene na svoju vodenicu.

Foto: Goran Čvorović

Od samog početka procesa koji se vodio zbog optužbi za fiktivno zapošljavanje asistenata u Evropskom parlamentu skretala je pažnju da zbog toga niko ne može da oduzme biračku volju građanima.

Sud se nalazio pred velikom dilemom. Najpre je učinjen presedan da se proces ubrza ne bi li, u slučaju povoljnog ishoda, mogla da se kandiduje, a zatim je i kazna tako preinačena da više nema administrativnih prepreka za pogled ka Jeliseju. Narod se ipak pita.

Izabrala je Le Penova, čini se, jedinu logičnu opciju. Posle tri kandidacije, odlučila se i na četvrtu za koju joj sondaže i realnost predviđaju da bi trebalo konačno da bude slavodobitna. Žalba Kasacionom sudu odlaže primenu kazne, a odluka je najavljena za početak sledeće godine, što znači da će dobar deo kampanje, a možda i celu, sprovesti kao slobodna.

Na sudu je u bliskoj budućnosti veliko breme, da na samo tri meseca pred prvi krug predsedničkih izbora eventualno "ruši" kandidata. Pa čak i da odluka bude nepovoljna po liderku francuskih suverenista, sudija za primenu kazne ima rok od četiri meseca da je pozove na ročište, što je duže nego do izlaska na birališta.

Kasacija ne može da joj izrekne strožu kaznu. Ona samo proverava da li je postupak bio zakonit. Ili će odbiti žalbu pa presuda Apelacionog suda postaje konačna, ili će ukinuti presudu bez vraćanja na novo suđenje što je u praksi izuzetno retko, ili će ceo predmet vratiti drugom apelacionom veću na novo suđenje. A do njega će proći meseci, a možda i godine, ako bude izabrana za predsednicu.

Ako bi Le Penova bila izabrana, presuda joj ne bi bila ukinuta, ali bi je štitio predsednički imunitet. Predsednik Republike u Francuskoj uživa veoma široka prava tokom mandata. Za to vreme, protiv njega se ne mogu voditi procesi, a rokovi zastarelosti miruju.

Analitičari postavljaju pitanje moralne opravdanosti ovakvog čina, pitajući se kako bi, sa takvim bremenom, Marin Le Pen mogla da predstavlja Francusku u svetu. Republikanci je optužuju da pokušava da "oslabi institucije" i da uzima "demokratiju za taoca". Oni koji je podržavaju, ističu, međutim, da je baš demokratija zakazala u ovom slučaju i da se sve čini ne bi li najbolje plasirana kandidatkinja bila administrativno osujećena da učestvuje na izborima. Ko je u pravu, pokazaće biračke kutije.

BORBA ZA NEVINOST

Poručila je Marin Le Pen da nije imala dilemu da li da se žali sledećoj instanci. Da je prihvatila presudu, značilo bi to da se smatra krivom, a ona krivicu, svoju i svojih stranačkih kolega, odlučno odbija, ističući da će se do kraja boriti da dokažu nevinost.