Svet

ZELENSKI OČAJAN: Rusija lansirala oko 2.200 dronova i više od 100 raketa za nedelju dana

V.N.

05. 07. 2026. u 13:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Rusija tokom protekle sedmice izvela intenzivne vazdušne napade na Ukrajinu, koristeći oko 2.200 dronova, više od 1.730 vođenih avionskih bombi i 106 raketa različitih tipova.

ЗЕЛЕНСКИ ОЧАЈАН: Русија лансирала око 2.200 дронова и више од 100 ракета за недељу дана

Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia, Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia

  - Tokom nedelje Rusija je upotrebila oko 2.200 udarnih dronova, više od 1.730 vođenih avionskih bombi i 106 raketa različitih tipova protiv Ukrajine, od kojih je gotovo polovina bila balistička - naveo je Zelenski na Telegramu.

Prema njegovim rečima, oblasti Sumi, Zaporožje, Herson, Harkov i Dnjepar, kao i pogranične i liniji fronta bliske zajednice, gotovo svakodnevno su izložene ruskim napadima.

Ukrajinski predsednik istakao je da zemlja trenutno uspeva da obori više od 90 odsto ruskih dronova, ali da kapaciteti za presretanje balističkih raketa i dalje nisu dovoljni. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke

Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke