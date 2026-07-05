ZELENSKI OČAJAN: Rusija lansirala oko 2.200 dronova i više od 100 raketa za nedelju dana

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Rusija tokom protekle sedmice izvela intenzivne vazdušne napade na Ukrajinu, koristeći oko 2.200 dronova, više od 1.730 vođenih avionskih bombi i 106 raketa različitih tipova.

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- Tokom nedelje Rusija je upotrebila oko 2.200 udarnih dronova, više od 1.730 vođenih avionskih bombi i 106 raketa različitih tipova protiv Ukrajine, od kojih je gotovo polovina bila balistička - naveo je Zelenski na Telegramu.

Prema njegovim rečima, oblasti Sumi, Zaporožje, Herson, Harkov i Dnjepar, kao i pogranične i liniji fronta bliske zajednice, gotovo svakodnevno su izložene ruskim napadima.

Ukrajinski predsednik istakao je da zemlja trenutno uspeva da obori više od 90 odsto ruskih dronova, ali da kapaciteti za presretanje balističkih raketa i dalje nisu dovoljni.