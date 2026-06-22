UŽASNA VEST SA FRONTA: Terorističke metode Ukrajine se nastavljaju
ORUŽANE snage Ukrajine, suočene sa neuspesima na liniji fronta, stavile su akcenat na terorističke metode i napade duboko u pozadini Rusije, izjavio je vojni analitičar Andrej Maročko.
- Na liniji razdvajanja protivnik ne postiže nikakve uspehe. Zato se okrenuo terorizmu i nanošenju štete civilnoj infrastrukturi, kako u pograničnim područjima tako i u zoni Specijalne vojne operacije. Ukrajinske oružane formacije takođe izvode udare duboko u pozadini Ruske Federacije - rekao je Maročko.
Ranije je ambasador za posebne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik izjavio da su ukrajinske snage tokom protekle sedmice svakodnevno ispaljivale više od 700 različitih vrsta municije na regione Ruske Federacije.
Prema njegovim rečima, tokom nedelje je na teritoriju Rusije ispaljeno gotovo 5.000 različitih projektila i drugih ubojnih sredstava.
(Sputnjik)
Preporučujemo
PESKOV PORUČIO ZELENSKOM: Ne mešaj se u unutrašnje poslove Belorusije
22. 06. 2026. u 16:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NOVI STRAVIČNI DETALjI SMRTI MARIJE (21): Dok ležala nepomična, radnik povukao jeziv potez koji je šokirao sve (VIDEO)
Smrt Marije (21) nakon bandži skoka u Brazilu dobila je novi obrt pošto svedok tvrdi da je zaposleni uklonio njenu GoPro kameru sa mesta nesreće.
16. 06. 2026. u 12:22
"BOŽIJA RUKA" I "GOL VEKA" 40 GODINA KASNIJE: Dan kada je Dijego Armando Maradona postao "božanstvo" (VIDEO)
Dan kada se fudbal promenio. Postoje golovi koji donose trofeje, menjaju karijere, ali je samo jedan promenio istoriju ove igre.
22. 06. 2026. u 12:45 >> 12:45
TEŠKA BORBA ZA ŽIVOT NAŠEG SLAVNOG MUZIČARA: "Rak mi grize kosti, proširio se na celo telo, molim vas - pomozite da preživim"
"MOLIM vas, vratite mi onu dobrotu koju sam godinama delio sa vama, donirajte odmah i pomozite mi da preživim."
20. 06. 2026. u 16:23
Komentari (0)