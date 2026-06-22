ORUŽANE snage Ukrajine, suočene sa neuspesima na liniji fronta, stavile su akcenat na terorističke metode i napade duboko u pozadini Rusije, izjavio je vojni analitičar Andrej Maročko.

Tanjug/AP/Iryna Rybakova

- Na liniji razdvajanja protivnik ne postiže nikakve uspehe. Zato se okrenuo terorizmu i nanošenju štete civilnoj infrastrukturi, kako u pograničnim područjima tako i u zoni Specijalne vojne operacije. Ukrajinske oružane formacije takođe izvode udare duboko u pozadini Ruske Federacije - rekao je Maročko.

Ranije je ambasador za posebne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik izjavio da su ukrajinske snage tokom protekle sedmice svakodnevno ispaljivale više od 700 različitih vrsta municije na regione Ruske Federacije.

Prema njegovim rečima, tokom nedelje je na teritoriju Rusije ispaljeno gotovo 5.000 različitih projektila i drugih ubojnih sredstava.

(Sputnjik)