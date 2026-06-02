ODGOVOR KOJI SE PAMTI: Rusi zbrisali fabrike Oružanih snaga Ukrajine zbog napada na studente
RUSKA vojska izvela je tokom noći napade na 10 vojnih preduzeća kao odgovor na napad ukrajinskih snaga u Starobeljsku, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane koje je ukrajinske napade okarakterisalo kao "terorističke".
Među ovih 10 preduzeća u Kijevu su udruženje "Abris" PT, preduzeće radio-elektronske industrije Specijalni konstruktorski biro "Spektr", "Zavod Majak" i državna kompanija "UkrSpecEksport", prenosi Sputnjik. Oštećena su i tri vojna odseka u Kijevu.
U Zaporožju su gađane radionice mašinskog preduzeća "Omeljčenko" i fabrika avionskih motora "Motor Sič".
U Dnjepropetrovskoj oblasti gađana je fabrika "Fire Point" za proizvodnju komponenata za bespilotne letelice dugog dometa i raketno oružje, kao i logistički centar.
U Harkovskoj oblasti gađana su tri preduzeća odbrambene industrije, uključujući Harkovsko državno avionsko preduzeće i dva energetska postrojenja.
U Sumskoj oblasti pogođeno je preduzeće vojno-industrijskog kompleksa "Zvezda". Gađana su i preduzeća vojne industrije u Hmeljnickoj i Poltavskoj oblasti i infrastruktura šest vojnih aerodroma u Čerkaskoj, Rovenskoj, Žitomirskoj, Kirovogradskoj, Hmeljnickoj i Kijevskoj oblasti.
U noći između 21. i 22. maja ukrajinski dronovi pogodili su univerzitetski objekat i internat Luganskog pedagoškog univerziteta u mestu Starobeljsko u kome je poginula 21, a ranjeno 60 osoba.
(Tanjug)
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
