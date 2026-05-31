PUTINOV SPECIJALAC SVE PREDVIDEO: Evo zašto je Evropi potrebna Rusija

P. Đurđević

31. 05. 2026. u 14:45

ENERGETSKA kriza navodi Evropsku uniju da bude realistična, izjavio je Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

- Kao što je i predviđeno, energetska kriza tera EU da bude realnija i da počne da ispravlja greške iz prošlosti. Evropi je potrebna Rusija da bi preživela - napisao je Dmitrijev na Iksu.

On se osvrnuo na navode Blumberga da Evropska unija razmatra privremeno zamrzavanje ograničenja cena ruske nafte zbog sukoba na Bliskom istoku.

EU je prošle godine usvojila dinamički mehanizam kako bi se osiguralo da se ograničenje cena automatski postavlja svakih šest meseci na 15 odsto niže od prosečne tržišne cene za rusku sirovu naftu marke "ural".

Trenutni prag cene je 44,10 dolara po barelu i očekuje se da će biti preispitan kasnije ovog leta, navodi Blumberg.

Počev od 5. decembra 2022. godine, zemlje G7 uvele su ograničenje cene od 60 dolara po barelu za rusku naftu koja se transportuje morem. Transport i osiguranje skuplje nafte je zabranjeno.

Zatim je zvanično 3. septembra prošle godine EU snizila ovo ograničenje na 47,6 dolara po barelu, nakon čega su usledile slične mere u Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Kanadi i Novom Zelandu. Nakon toga, EU, Velika Britanija i Novi Zeland snizili su ograničenje na 44,1 dolar po barelu.

Kao odgovor, ruski predsednik Vladimir Putin izdao je ukaz kojim se zabranjuje isporuka nafte i naftnih derivata stranim subjektima ako ugovori eksplicitno ili implicitno predviđaju korišćenje mehanizma ograničenja cena.

