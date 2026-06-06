SPREMITE SE ZA TEMPERATURNI ROLERKOSTER: Danas nas očekuje čudan vremenski obrt, pogledajte detaljnu prognozu
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima a u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
VREME U BEOGRADU
U glavnom gradu promenljivo oblačno, ujutro i pre podne sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima.
Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17 stepeni, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 13. juna, očekuje se promenljivo i toplo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i maksimalnom temperaturom od 27 do 31 stepen.
U nedelju, 7. juna, na severu će biti uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Početkom sledeće sedmice, 8. i 9. juna, kiša i pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim, a od srede, 10. juna, i u ostalim predelima.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - DEČAK (14) NESTAO DOK SE KUPAO U DRINI: Sve hitne službe na nogama
Preporučujemo
SPREMITE SE ZA TEMPERATURNI ŠOK: Sutra nas očekuje nagla promena vremena
04. 06. 2026. u 13:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RUSIJA SE HITNO OGLASILA O SRBIJI: Peskov komentarisao odnos Moskve i Beograda
RUSIJA i Srbija imaju partnerstvo koje omogućava Moskvi i Beogradu da razgovaraju o najhitnijim pitanjima, ali Srbija bira svoj put razvoja, izjavio je Dmitrij Peskov, portparol ruskog lidera.
05. 06. 2026. u 11:49
NEMAČKA HITNO POZVALA RUSIJU: Putine, vreme je...
MINISTAR spoljnih poslova Nemačke, Johan Vadeful, pozvao je ruskog predsednika, Vladimira Putina, da pokrene pregovore o miru u Ukrajini uz učešće Evrope, prenose nemački mediji.
05. 06. 2026. u 09:53
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)