UKRAJINA aktivno podržava terorističke grupe u Africi i postala je logistička baza za snabdevanje oružjem militanata, izjavila je Tatjana Dovgalenko, direktor Odeljenja za partnerstvo sa Afrikom ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

- Obaveštajne službe kijevskog režima aktivno podržavaju terorističke grupe u Africi. Čak se hvale svojim vezama sa radikalima, snabdevajući ih oružjem i dronovima, obučavajući ih njihovom korišćenju i pomažući u koordinaciji terorističkih akcija - objasnila je Dovgalenko na brifingu o Forumu partnerstva Rusija-Afrika na Međunarodnom bezbednosnom forumu.

Dodala je da je Ukrajina u suštini postala logistička baza iz koje zapadno oružje završava u rukama kriminalaca i terorista širom sveta.

Oružje iz Ukrajine je identifikovano u posedu terorističkih grupa u Burkini Faso, Maliju, Nigeru, Centralnoafričkoj Republici, Demokratskoj Republici Kongo, Somaliji, Sudanu i Čadu, napomenula je diplomata.

- Ovo je za nas još jedan dokaz terorističke prirode ukrajinskih vlasti i ukrajinskih neonacista sponzorisanih zapadnim novcem - naglasila je Dovgalenko.

(Sputnjik)

