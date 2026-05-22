"PREUZEĆEMO GA, NAMA NE TREBA, NE ŽELIMO GA" Tramp otkrio planove o obogaćenom uranijumu i ne može da se dogovori sam sa sobom
IRAN i Sjedinjene Američke Države još nisu postigli dogovor, rekao je visoki iranski izvor za Rojters, dodajući da su se razlike ipak smanjile.
Kako je napomenuo izvor, među spornim tačkama ostaju iransko obogaćivanje uranijuma i kontrola Teherana nad Ormuskim moreuzom.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je ranije u četvrtak da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal.
- Preuzećemo ga. Ne treba nam, ne želimo ga. Verovatno ćemo ga uništiti kada ga preuzmemo, ali nećemo dozvoliti da ga oni zadrže - rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, preneo je Rojters.
(Tanjug)
Komentari (0)