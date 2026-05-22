Svet

"PREUZEĆEMO GA, NAMA NE TREBA, NE ŽELIMO GA" Tramp otkrio planove o obogaćenom uranijumu i ne može da se dogovori sam sa sobom

В.Н.

22. 05. 2026. u 12:37

IRAN i Sjedinjene Američke Države još nisu postigli dogovor, rekao je visoki iranski izvor za Rojters, dodajući da su se razlike ipak smanjile.

Foto: Tanjug/Jacquelyn Martin (STF)

Kako je napomenuo izvor, među spornim tačkama ostaju iransko obogaćivanje uranijuma i kontrola Teherana nad Ormuskim moreuzom.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je ranije u četvrtak da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal.

- Preuzećemo ga. Ne treba nam, ne želimo ga. Verovatno ćemo ga uništiti kada ga preuzmemo, ali nećemo dozvoliti da ga oni zadrže - rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, preneo je Rojters.

(Tanjug)

