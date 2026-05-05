POČINJE NOVI HAOS NA BLISKOM ISTOKU: Velika eksplozija u Teheranu, dim prekrio prestonicu Irana (VIDEO)
VAZDUŠNA odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata aktivno presreće iranske rakete i dronove, saopštilo je Ministarstvo odbrane UAE u utorak u objavi na mreži X. Ubrzo nakon toga stigli su izveštaju da je i u Teheranu odjeknula ogromna eksplozija.
U objavi se navodi da je napad na UAE obuhvatio nekoliko oblasti u toj zemlji i da su u njemu učestvovale i balističke i krstareće rakete.
Nijedna grupa još uvek nije preuzela odgovornost za napad, dok je Ministarstvo spoljnih poslova UAE saopštilo da zemlja zadržava svoje "puno i legitimno pravo" na odgovor.
Ubrzo nakon toga, iranski opozicioni mediji izvestili su o ogromnoj eksploziji i stubu dima u zapadnom Teheranu, prenosi Jerusalem Post.
Uzrok eksplozije za sada nije poznat
Podsetimo, u ponedeljak su tri državljanina Indije lakše ranjena u napadu iranskog drona na kompleks naftne industrije Fudžaira u UAE, saopšteno je iz kancelarije za medije u Fudžairi.
Kasnije u ponedeljak, iranska državna televizija izvestila je, pozivajući se na vojnog zvaničnika, da Iran nije imao unapred planiranu nameru da napadne naftna postrojenja u Fudžairi.
Ono što se dogodilo u luci rezultat je "avanturizma američke vojske kako bi se stvorio prolaz za ilegalni tranzit brodova" kroz Ormuski prolaz, dodao je zvaničnik, prema iranskim državnim medijima.
Nekoliko iranskih napada tokom proteklog dana
Ministarstvo odbrane UAE potvrdilo je da se u ponedeljak suprotstavilo napadu 12 iranskih balističkih raketa, tri krstareće rakete i četiri drona.
Takođe u ponedeljak, napadnut je južnokorejski brod koji je plovio u blizini Ormuskog prolaza, navodi korejski medij Čosun Dajly, pozivajući se na vladinog zvaničnika.
Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je napad kasnije u ponedeljak, pozivajući Južnu Koreju da se pridruži američkim naporima u moreuzu.
