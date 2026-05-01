Šok na frontu! Po ruskom receptu: Dron Hezbolaha razbio Trofi i spalio Merkave – uništena i haubica IDF!

SNIMCI iz južnog Libana tokom nekoliko nedelja potvrđuju da libanska paravojna grupa Hezbolah nastavlja da izvodi uspešne napade na mete izraelske vojske, prvenstveno oklopna vozila, dok se neprijateljstva visokog intenziteta između dve strane nastavljaju.

Izveštaji od 30. aprila potvrdili su da je napad dronom iz prvog lica (FPV) na gusenično vozilo izraelske vojske M548 izazvao veliku eksploziju koja je rezultirala sa 12 izraelskih žrtava, a video snimci objavljeni sa mesta događaja izgleda da prikazuju kontinuirane sekundarne detonacije municije. Vozilo je nosilo granate kalibra 155 mm za samohodne haubice M109 koje su isporučile SAD. Zanemarivanje operatera izgleda doprinelo je ranjivosti haubice, jer snimci prikazuju otvoreno postavljene granate direktno na zemlji sa punjenjima, kao i same samohodne topove, u položajima koji ih čine veoma otkrivenim.

Analitičari su primetili da su Hezbolahovi FPV dronovi pružali malo ili nimalo upozorenja prilikom napada, a letelice su emitovale malo zvuka i dokazale da su u stanju da zaobiđu kontramere glavnih borbenih tenkova Merkava IV i Merkava V izraelske vojske i borbenih vozila pešadije Namer. Ovo uključuje zaobilaženje ažuriranih varijanti sistema aktivne zaštite Trofi, dizajniranih za odbranu od dronova. Jeftini dronovi povezani optičkim kablom povezani su raketnim granatama i imaju koristi od preciznih kontrola koje im omogućavaju da udaraju direktno u otvor tenkovskog topa, cev topa, unutar otvora oklopnih vozila i drugih slabih tačaka. Dronovi ostaju na nižem kraju Hezbolahovog arsenala, a paravojna grupa je koristila i ruske protivtenkovske rakete Kornet, kao i naprednije protivtenkovske rakete tipa Džavelin koje nisu na vidiku za angažmane na većim daljinama.

Čini se da je Hezbolah naučio iz ruskog i ukrajinskog iskustva u korišćenju dronova vođenih optičkim kablom kako bi izbegao elektronske smetnje. Ovo je podstaklo spekulacije da je Rusija možda delila znanje sa paravojnom grupom direktno ili preko Irana ili Severne Koreje, koji dugo održavaju bliže veze sa grupom. Borbe između Hezbolaha i Izraela, koje su počele 1. marta, dan nakon što su Izrael i SAD pokrenuli napade na Iran, smatraju se ubedljivo najintenzivnijim u istoriji višedecenijskog sukoba dve strane. Hezbolah je uspešno izveo više zaseda protiv izraelskih snaga na jugu Libana, a 26. marta je objavljeno da je 21 izraelski glavni borbeni tenk Merkava uništen u roku od 24 sata.

