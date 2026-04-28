Svet

Tramp žestoko odgovorio Mercu: Uputio teške reči nemačkom kancelaru

Новости онлине

28. 04. 2026. u 21:29

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da nemački kancelar Fridrih Merc "ne zna o čemu priča" kada iznosi stavove o ratu protiv Irana.

Трамп жестоко одговорио Мерцу: Упутио тешке речи немачком канцелару

Daniel Torok / Avalon / Profimedia

- Nemački kancelar, Fridrih Merc, misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. On ne zna o čemu priča! Kad bi Iran imao nuklearno oružje, ceo svet bi bio talac - rekao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Tramp je istakao da on trenutno "radi nešto sa Iranom što su druge nacije, ili predsednici, trebalo da urade odavno".

- Nije ni čudo što Nemačka stoji tako loše, i ekonomski i na bilo koji drugi način - zaključio je Tramp u objavi.

Nemački kancelar izjavio je u ponedeljak da ne vidi kakvu strategiju imaju Sjedinjene Američke Države da bi izašle iz rata sa Iranom.

Merc je ocenio da je celu američku naciju ponizilo iransko rukovodstvo, a posebno Iranska revolucionarna garda, preneo je Rojters..

Sjedinjene Američke Države počele su, zajedno sa Izraelom, vazdušne napada ne Iran 28. februara, nakon što pregovori o iranskom nuklearnom programu nisu doveli do sporazuma.

U sukobu, u kome SAD nisu podržale druge zemlje članice NATO, 8. aprila je na snagu stupilo primirje.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UFC Oktagon prvi put stiže u Beograd! Amerika i Srbija sarađuju! Istorijski MMA trenutak - sve što treba da znate o predstojećem spektaklu

UFC Oktagon prvi put stiže u Beograd! Amerika i Srbija sarađuju! Istorijski MMA trenutak - sve što treba da znate o predstojećem spektaklu