Tramp žestoko odgovorio Mercu: Uputio teške reči nemačkom kancelaru

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da nemački kancelar Fridrih Merc "ne zna o čemu priča" kada iznosi stavove o ratu protiv Irana.

- Nemački kancelar, Fridrih Merc, misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. On ne zna o čemu priča! Kad bi Iran imao nuklearno oružje, ceo svet bi bio talac - rekao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Tramp je istakao da on trenutno "radi nešto sa Iranom što su druge nacije, ili predsednici, trebalo da urade odavno".

- Nije ni čudo što Nemačka stoji tako loše, i ekonomski i na bilo koji drugi način - zaključio je Tramp u objavi.

Nemački kancelar izjavio je u ponedeljak da ne vidi kakvu strategiju imaju Sjedinjene Američke Države da bi izašle iz rata sa Iranom.

Merc je ocenio da je celu američku naciju ponizilo iransko rukovodstvo, a posebno Iranska revolucionarna garda, preneo je Rojters..

Sjedinjene Američke Države počele su, zajedno sa Izraelom, vazdušne napada ne Iran 28. februara, nakon što pregovori o iranskom nuklearnom programu nisu doveli do sporazuma.

U sukobu, u kome SAD nisu podržale druge zemlje članice NATO, 8. aprila je na snagu stupilo primirje.

(Tanjug)