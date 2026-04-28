Tramp žestoko odgovorio Mercu: Uputio teške reči nemačkom kancelaru
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da nemački kancelar Fridrih Merc "ne zna o čemu priča" kada iznosi stavove o ratu protiv Irana.
- Nemački kancelar, Fridrih Merc, misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. On ne zna o čemu priča! Kad bi Iran imao nuklearno oružje, ceo svet bi bio talac - rekao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.
Tramp je istakao da on trenutno "radi nešto sa Iranom što su druge nacije, ili predsednici, trebalo da urade odavno".
- Nije ni čudo što Nemačka stoji tako loše, i ekonomski i na bilo koji drugi način - zaključio je Tramp u objavi.
Nemački kancelar izjavio je u ponedeljak da ne vidi kakvu strategiju imaju Sjedinjene Američke Države da bi izašle iz rata sa Iranom.
Merc je ocenio da je celu američku naciju ponizilo iransko rukovodstvo, a posebno Iranska revolucionarna garda, preneo je Rojters..
Sjedinjene Američke Države počele su, zajedno sa Izraelom, vazdušne napada ne Iran 28. februara, nakon što pregovori o iranskom nuklearnom programu nisu doveli do sporazuma.
U sukobu, u kome SAD nisu podržale druge zemlje članice NATO, 8. aprila je na snagu stupilo primirje.
(Tanjug)
ŠOK IZ MOSKVE Rusija objavila detalje o vojnoj paradi, izgledaće kao nikada do sada
28. 04. 2026. u 22:48
Napeto u Arapskom moru: Američki marinci presreli i zarobili brod (VIDEO)
28. 04. 2026. u 22:37
Britanski analitičar: Rusija nije oslabila - postala je jača
28. 04. 2026. u 22:27
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
