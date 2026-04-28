Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
Rezultati četvorodnevne ankete pokazali su da 34 odsto Amerikanaca odobrava Trampov učinak u Beloj kući, što je pad u odnosu na 36 odsto u prethodnoj anketi, koja je sprovedena od 15. do 20. aprila, prenosi Rojters.
Trampov ugled u američkoj javnosti je opao i u odnosu na period kada je stupio na dužnost u januaru 2025. godine, kada je njegove postupke odobravalo 47 odsto Amerikanaca.
Njegova popularnost je oslabila otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenule rat protiv Irana 28. februara, što je dovelo do naglog rasta cena benzina.
Samo 22 odsto ispitanika je odobrilo Trampov učinak u pogledu troškova života, u odnosu na 25 odsto u prethodnoj anketi Rojtersa/Ipsosa.
U anketi, sprovedenoj širom zemlje i onlajn, ispitano je 1.014 Amerikanaca sa pravom glasa.
(Tanjug)
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
