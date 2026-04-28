Svet

Pentagon na kolenima: Američka PRO ne može da obezbedi adekvatnu zaštitu

В.Н.

28. 04. 2026. u 09:29

Američki sistemi protivraketne odbrane ne mogu da obezbede adekvatan nivo zaštite, upozorio je pomoćnik sekretara za rat Mark Berkovic.

Пентагон на коленима: Америчка ПРО не може да обезбеди адекватну заштиту

Foto: Printsrkin/Jutjub/Engineering The Impossible

„Trenutno je naš sistem protivraketne odbrane ograničen, a njegova efikasnost opada usled pojave naprednih pretnji“, rekao je on u govoru u odboru Senata.

Berkovic je objasnio da PRO pruža samo minimalnu zaštitu od hipersoničnog oružja, naprednih krstarećih raketa i intenzivnih balističkih raketnih napada.

Prema njegovim rečima, u ovoj situaciji, stvaranje sistema „Zlatna kupola“ koji je obećao predsednik SAD Donald Tramp je u vitalnom interesu zemlje.

Kako je primetio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, projekat stvaranja globalnog sistema protivraketne odbrane „Zlatna kupola“ predstavlja značajnu pretnju strateškoj stabilnosti.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Rubio upozorio: Pucnjava u Vašintonu pokazala koliko su pretnje nepredvidive
Svet

0 0

Što manje susreta, to bolje: NATO menja dugogodišnju praksu?
Svet

0 0

Politika
Tenis
Fudbal
Ludilo! Zdravko Mamić "prodao" Zvezdine fudbalere Kostova i Avdića za 50 miliona evra!