Američki sistemi protivraketne odbrane ne mogu da obezbede adekvatan nivo zaštite, upozorio je pomoćnik sekretara za rat Mark Berkovic.

Foto: Printsrkin/Jutjub/Engineering The Impossible

„Trenutno je naš sistem protivraketne odbrane ograničen, a njegova efikasnost opada usled pojave naprednih pretnji“, rekao je on u govoru u odboru Senata.

Berkovic je objasnio da PRO pruža samo minimalnu zaštitu od hipersoničnog oružja, naprednih krstarećih raketa i intenzivnih balističkih raketnih napada.



Prema njegovim rečima, u ovoj situaciji, stvaranje sistema „Zlatna kupola“ koji je obećao predsednik SAD Donald Tramp je u vitalnom interesu zemlje.

Kako je primetio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, projekat stvaranja globalnog sistema protivraketne odbrane „Zlatna kupola“ predstavlja značajnu pretnju strateškoj stabilnosti.

