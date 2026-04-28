Pentagon na kolenima: Američka PRO ne može da obezbedi adekvatnu zaštitu
Američki sistemi protivraketne odbrane ne mogu da obezbede adekvatan nivo zaštite, upozorio je pomoćnik sekretara za rat Mark Berkovic.
„Trenutno je naš sistem protivraketne odbrane ograničen, a njegova efikasnost opada usled pojave naprednih pretnji“, rekao je on u govoru u odboru Senata.
Berkovic je objasnio da PRO pruža samo minimalnu zaštitu od hipersoničnog oružja, naprednih krstarećih raketa i intenzivnih balističkih raketnih napada.
Kako je primetio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, projekat stvaranja globalnog sistema protivraketne odbrane „Zlatna kupola“ predstavlja značajnu pretnju strateškoj stabilnosti.
(Sputnjik)
