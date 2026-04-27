KOLEGE šefice evropske diplomatije Kaje Kalas uživaju gledajući je kako se bruka pokušavajući da demonstrira svoje znanje politike i geografije, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

-Njeno znanje se nekako proširuje svaki put kada govori o toj temi. Ali mislim da nema šta da se komentariše. Ta sramota se nastavlja i niko od njenih podređenih ili članica EU neće na to ukazati. Meni to govori samo o jednom: uživaju gledajući je kako pokazuje svoje znanje iz geografije, politike i drugih oblasti, naglasio je ruski ministar, komentarišući tvrdnje Kalasove da je Rusija napala 19 zemalja, ne računajući Afriku.

PESKOV: KVALITETI KAJE KALAS NE ZADOVOLjAVAJU VISOKE STANDARDE

Sa svoje strane, portparol Kremlja Dmitrij Peskov, smatra da kvalifikacije i profesionalni kvaliteti Kaje Kalas ne zadovoljavaju visoke standarde.

-Ozbiljno govoreći, nivo kvalifikacija i profesionalni kvaliteti gospođe Kalas ne ispunjavaju visoke standarde i teško da je kvalifikuju da daje bilo kakve kvalifikovane komentare o istoriji. Naravno, mogla bi bolje da učini, da je danas dala čak i mali pozitivan doprinos, ne retrospektivno, već danas, popravljanju onoga što su uspeli da pokvare, rekao je Peskov.

On je dodao da izjave Kaje Kalas predstavljaju „nova istraživanja estonskih istoričara“ i da Kremlja ranije nije znao za ove informacije.

Peskov je primetio da su standardi u Evropi veoma relativni i uopšte se ne poklapaju sa ruskim.

Ranije je Kaja Kalas u jednom govoru izjavila da je Rusija u poslednjih 100 godina napala više od 19 zemalja. Pomoćnik ruskog predsednika, Vladimir Medinski, ismejao je ove izjave, nazvavši ovakve zaključke „kalasalnim“ i održao joj „kratak kurs ruske vojne istorije“. Takođe je dodao da je spreman da lično održi časove istorije šefici evropske diplomatije.

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje