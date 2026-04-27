Pukla bruka Kaje Kalas: Kolege joj se smeju iza leđa

Predrag Stojković

27. 04. 2026. u 15:54

KOLEGE šefice evropske diplomatije Kaje Kalas uživaju gledajući je kako se bruka pokušavajući da demonstrira svoje znanje politike i geografije, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

-Njeno znanje se nekako proširuje svaki put kada govori o toj temi. Ali mislim da nema šta da se komentariše. Ta sramota se nastavlja i niko od njenih podređenih ili članica EU neće na to ukazati. Meni to govori samo o jednom: uživaju gledajući je kako pokazuje svoje znanje iz geografije, politike i drugih oblasti, naglasio je ruski ministar, komentarišući tvrdnje Kalasove da je Rusija napala 19 zemalja, ne računajući Afriku.

PESKOV: KVALITETI KAJE KALAS NE ZADOVOLjAVAJU VISOKE STANDARDE

Sa svoje strane, portparol Kremlja Dmitrij Peskov, smatra da kvalifikacije i profesionalni kvaliteti Kaje Kalas ne zadovoljavaju visoke standarde.

-Ozbiljno govoreći, nivo kvalifikacija i profesionalni kvaliteti gospođe Kalas ne ispunjavaju visoke standarde i teško da je kvalifikuju da daje bilo kakve kvalifikovane komentare o istoriji. Naravno, mogla bi bolje da učini, da je danas dala čak i mali pozitivan doprinos, ne retrospektivno, već danas, popravljanju onoga što su uspeli da pokvare, rekao je Peskov.

On je dodao da izjave Kaje Kalas predstavljaju „nova istraživanja estonskih istoričara“ i da Kremlja ranije nije znao za ove informacije.

Peskov je primetio da su standardi u Evropi veoma relativni i uopšte se ne poklapaju sa ruskim.

Ranije je Kaja Kalas u jednom govoru izjavila da je Rusija u poslednjih 100 godina napala više od 19 zemalja. Pomoćnik ruskog predsednika, Vladimir Medinski, ismejao je ove izjave, nazvavši ovakve zaključke „kalasalnim“ i održao joj „kratak kurs ruske vojne istorije“. Takođe je dodao da je spreman da lično održi časove istorije šefici evropske diplomatije.

sputnikportal.rs

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

AMERIKANCI PIŠU: Srbija nabavlja kineski S-400?
AMERIKANCI PIŠU: Srbija nabavlja "kineski S-400"?

MINISTARSTVO odbrane Srbije planira nabavku nove protivvazdušne opreme iz Kine, prema navodima više lokalnih izvora, dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio skori potpis novih ugovora radi jačanja mreže odbrane, piše američki specijalizovani magazin Militari voč.

NBA liga izbacuje Srbina?! Šok vesti stigle iz sedišta NBA lige u Denver, Nikola Jokić i Nagetsi strepe!

NBA liga izbacuje Srbina?! Šok vesti stigle iz sedišta NBA lige u Denver, Nikola Jokić i Nagetsi strepe!