Moskva upozorava: Zapad provocira nove ratove u svetu

ZAPAD provocira nove vojne sukobe u svetu, uključujući i oko Rusije, izjavio je zamenik sekretara Savet bezbednosti Ruske Federacije Aleksej Ševcov.

- Zapadnjaci nastavljaju da podržavaju postojeće i izazivaju nove vojne sukobe i ekonomske potrese u različitim regionima sveta, uključujući, nažalost, i oko Rusije i drugih zemalja ODKB - rekao je on na Međunarodnoj naučno-praktičnoj konferenciji Konture nove arhitekture kolektivne bezbednosti: aktuelna pitanja informaciono-analitičkog partnerstva ODKB.

Aleksej Ševcov je istakao da se posledice tih sukoba i ekonomskih potresa „još ne osećaju u punoj meri, iako su mnoge države u raznim delovima planete već počele da ograničavaju potrošnju energije i smanjuju proizvodnju, što nesumnjivo vodi padu životnog standarda“.

- Ali to je tek početak - upozorio je zamenik sekretara Savet bezbednosti Ruske Federacije.

Po njegovim rečima, međunarodna arhitektura bezbednosti faktički je demontirana.

- Svet prolazi kroz epohu globalnih promena - objasnio je on, istakavši da se to dešava zbog neodgovorne politike kolektivnog Zapada.

Nastavak zapadne politike neokolonijalizma dovešće do nestašice energenata, nezaposlenosti i gladi.

Uticaj blokade Ormuskog moreuza na cene hrane

Zatvaranje Ormuski moreuz uticaće na proizvodnju mineralnih đubriva i cenu hrane, izjavio je Ševcov.

- Ako uzmemo bliskoistočnu krizu, konkretno Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto nafte, njegovim zatvaranjem bi, prema podacima Međunarodna agencija za energiju, sa tržišta nestalo oko 10 odsto ponude - rekao je Ševcov novinarima u ponedeljak.

- Sve to utiče i na proizvodnju đubriva, jer je u toku setva. To će uticati i na proizvodnju hrane. Ako pogledamo, cene đubriva su porasle, a cena karbamida je već skoro udvostručena - dodao je on.

(Sputnjik)

