(MAPA) Šok tvrdnje iz Malija: Ukrajinci i Evropljani u redovima džihadista – Rusi odbili napade (VIDEO)
AFRIČKI korpus Ministarstva odbrane Rusije nastavlja da odbija masovni napad islamista na položaje malijske vlade. Oružane snage Rusije deluju zajedno sa Oružanim snagama Malija i organima reda.
Cilj napada boraca grupa "Front oslobođenja Azavada" i lokalnog ogranka "Al Kaide" jeste svrgavanje aktuelne sekularne vlade.
Neprijatelj je započeo masovni napad juče, istovremeno u nekoliko regiona. Mete su bili organi vlasti, garnizoni Oružanih snaga Malija i Predsednička palata.
Prema pisanjima medija, ministar odbrane Malija Sadio Kamara ubijen je u napadu džihadista na njegov dom. Ta informacija još uvek nije potvrđena.
U napadima na vladine snage u rejonu gradova Kidal i Gao učestvuju ukrajinski i evropski vojni stručnjaci.
Borci Afričkog korpusa nisu izgubili nijedan strateški objekat, militantima nije pošlo za rukom da zauzmu nacionalni arsenal u Katiju. Pored toga, pripadnici korpusa su organizovali efikasnu odbranu predsedničke palate, gde napadači takođe nisu postigli uspeh.
Gubici islamista već premašuju 1.000 ljudi. Ruska avijacija nastavlja da pruža podršku ruskim vojnicima i borcima FAMA. Uništeno je više od 100 jedinica vojne tehnike protivnika.
Napadi su odbijeni u svim oblastima osim Kidala. U Sevareu i Katiju, militanti su zaustavljeni na prilazima stambenim područjima, uključujući i upotrebu Ka-52 i FPV dronova Afrikanskog korpusa.
Situacija u zemlji ostaje teška. Borci Afričkog korpusa nastavljaju da uništavaju brojčano nadmoćnije snage protivnika, iza kojih stoje iste snage koje podržavaju kijevski režim.
Ranije je Rojters izvestio da su se eksplozije i pucnjava čuli u subotu ujutru u blizini glavne vojne baze Malija, "Kati", koja se nalazi u blizini Bamaka.
Generalštab malijske vojske izvestio je o terorističkim napadima na vojne objekte, uključujući i one u glavnom gradu Bamaku. Agencija Frans pres je izvestila da je aerodrom "Bamako", u blizini mesta gde se čula pucnjava, obustavio letove.
U subotu, 25. aprila uveče Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da je 250 militanata napalo Međunarodni aerodrom Bamako Senu i vojnu bazu koja se nalazi u blizini.
-Malijske oružane snage odbile su napad i trenutno preduzimaju dalje korake kako bi eliminisale miliciju koju su, kako se navodi, možda obučavale zapadne bezbednosne agencije, navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje, Rusija je duboko zabrinuta zbog ovih dešavanja.
-Ova teroristička aktivnost predstavlja direktnu pretnju stabilnosti prijateljskog Malija i mogla bi imati najozbiljnije posledice po ceo region, napominje rusko ministarstvo.
Prema informacijama ruske ambasade u Bamaku, nisu prijavljene žrtve među ruskim državljanima. Ruska diplomatska misija održava kontinuirani kontakt sa nadležnim agencijama Malija.
-Rusko Ministarstvo spoljnih poslova savetuje ruskim građanima da ne putuju u Mali. Oni koji su već u zemlji treba da preduzmu sve neophodne mere predostrožnosti. Moskva će nastaviti da pažljivo prati razvoj događaja, zaključuje se u saopštenju.
(rt.rs)
