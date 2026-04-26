Hitno se oglasio Orban nakon pucnjave na večeri kojoj je prisustvovao Tramp

PREDSEDNIK Vlade Mađarske Viktor Orban Oglasio na svom Iks nalogu povodom sinoćnog napada na Donalda Trampa navodeći da u politici nema mesta nasilju, ošro osudivši svaki vid takvog delovanja.

- Uznemireni smo vešću o pokušaju pucnjave na predsednika Donalda Trampa na jednom događaju u Vašingtonu. Naše misli i molitve su uz njega i Melaniju. Nema mesta nasilju u politici - napisao je Orban na društvenoj mreži Iks.



Troubled by the news of the attempted shooting of President @realDonaldTrump at an event in Washington. Our thoughts and prayers are with him and Melania. There's no place for violence in politics! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 26, 2026

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle večeri prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani a u pucnjavi niko nije povređen.

Policija je saopštila da je napadač bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu.

Osumnjičeni za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, tokom održavanja svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće kojoj je prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, priznao je vlastima da su mu mete bili Trampovi zvaničnici, saopštili su izvori koji su upoznati sa istragom.