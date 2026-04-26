Hitno se oglasio Orban nakon pucnjave na večeri kojoj je prisustvovao Tramp

D.D.

26. 04. 2026. u 12:48

PREDSEDNIK Vlade Mađarske Viktor Orban Oglasio na svom Iks nalogu povodom sinoćnog napada na Donalda Trampa navodeći da u politici nema mesta nasilju, ošro osudivši svaki vid takvog delovanja.

Хитно се огласио Орбан након пуцњаве на вечери којој је присуствовао Трамп

Photo: Tanjug/Petr David Josek (STF)

- Uznemireni smo vešću o pokušaju pucnjave na predsednika Donalda Trampa na jednom događaju u Vašingtonu. Naše misli i molitve su uz njega i Melaniju. Nema mesta nasilju u politici - napisao je Orban na društvenoj mreži Iks.

 

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle večeri prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani a u pucnjavi niko nije povređen.

Policija je saopštila da je napadač bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu.

Osumnjičeni za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, tokom održavanja svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće kojoj je prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, priznao je vlastima da su mu mete bili Trampovi zvaničnici, saopštili su izvori koji su upoznati sa istragom.

SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)

RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

26. 04. 2026. u 13:30

Potpuni haos u zemlji: Poginuo ministar odbrane

Ministar odbrane Malija Sadio Kamara poginuo je u napadu koji je izvela grupa Džamaat nusrat al-islam val-muslimin (JNIM) povezana sa Al Kaidom na njegovu rezidenciju u vojnoj bazi Kati u blizini prestonice Bamaka, javlja francuski radio RFI.

26. 04. 2026. u 14:48

