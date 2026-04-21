Mađar presekao: Netanjahu će biti uhapšen ako kroči u Mađarsku
LIDER stranke Tisa Peter Mađar izjavio je da bi ta zemlja morala da uhapsi izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ukoliko uđe na mađarsku teritoriju, s obzirom na to da je za njim raspisana poternica Međunarodnog krivičnog suda (ICC).
Mađar je, istovremeno, najavio da će do 2. juna zaustaviti proces izlaska Mađarske iz ICC, odnosno godinu dana nakon što je Mađarska podnela formalno obaveštenje o povlačenju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, prenosi briselski portal Politiko.
Na pitanje novinara šta to znači za planiranu Netanjahuovu posetu ove jeseni koju je izraelski premijer već prihvatio, Mađar je rekao da je to jasno predočio i izraelskoj strani i naglasio da je "čvrsta namera vlade Tise da to zaustavi i obezbedi da Mađarska ostane članica ICC".
On je dodao da, ukoliko je neka država članica ICC i osoba za kojom je raspisana poternica uđe na njenu teritoriju, ta osoba mora biti privedena. ICC je izdao nalog za hapšenje Netanjahua u novembru 2024. godine zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, a države članice tog suda su obavezne da uhapse osobe obuhvaćene takvim nalozima. Mađarska je ranije odbila da uhapsi izraelskog lidera tokom njegove posete Budimpešti u aprilu 2025. godine, dok je premijer bio Viktor Orban.
Uoči tog susreta Orban je najavio povlačenje Mađarske iz ICC, što prema statutu suda, stupa na snagu nakon godinu dana, i garantovao Netanjahuu imunitet. Mađar i Netanjahu su prethodno, 15. aprila, razgovarali o nastavku bliskih bilateralnih odnosa, a u saopštenju kancelarije izraelskog premijera razgovor je bio ocenjen kao "topao uvodni razgovor".
Mađar je tom prilikom pozvao Netanjahua da prisustvuje obeležavanju 70 godina od Mađarskog ustanka.
(Tanjug)
