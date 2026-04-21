I EVROPA PLAĆA VISOKU CENU RATA: Posmrtni ostaci podoficira poginulog u sukobima Libanu prebačeni u Francusku

Telo vodnika prve klase Floriana Montorioa, poginulog u Libanu, prebačeno je u Francusku gde će mu biti odate vojne počasti na nacionalnom nivou.

Smrt ovog podoficira još jednom pokazuje da i zapadnoevropske zemlje koje politički nastoje da izbegnu širenje sukoba na Bliskom istoku tako|e plaćaju visoku cenu ovog rata kroz direktne gubitke na terenu.

Reč je o drugom francuskom vojniku poginulom u aktuelnoj eskalaciji situacije u Libanu, u kontekstu sve češćih napada na međunarodne snage. U najnovijem incidentu, pored poginulog podoficira, ranjena su još trojica francuskih vojnika, od kojih su dvojica teško povređena, što dodatno ilustruje pogoršanje bezbednosne situacije u zoni operacija.

Montorio je poginuo tokom misije na jugu Libana, u oblasti Deir Kifa, gde je bio raspoređen u okviru Privremenih snaga Ujedinjenih nacija (UNIFIL). Učestvujući u operaciji otvaranja puta, njegova jedinica upala je u subotu u zasedu iz neposredne blizine. Pogođen direktnim hicem iz lakog naoružanja, podlegao je povredama uprkos brzoj intervenciji saboraca.

Francuske vlasti vrlo brzo su ukazale na moguću odgovornost Hezbolaha. Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da "sve ukazuje" na to da napad potiče od te organizacije, zahtevajući da odgovorni budu identifikovani i izvedeni pred lice pravde. On je ujedno razgovarao sa libanskim predsednikom Žozefom Aunom i premijerom Navafom Salamom, od kojih je zatražio da garantuju bezbednost vojnika UNIFIL, misije raspoređene u Libanu još od 1978. godine i koja danas broji više od 7.000 vojnika, među kojima je preko 600 Francuza.

Ovaj napad je nastavak niza incidenata poslednjih meseci, tokom kojih su položaji UNIFIL više puta bili pogođeni, dok se sukobi između Izraela i Hezbolaha intenziviraju, čineći jug Libana jednom od najnestabilnijih tačaka regiona.

Četrdesetogodišnji Florian Montorio bio je iskusan vojnik, angažovan u kopnenoj vojsci od 2007. godine. Služio je u više jedinica, posebno u 21. puku mornaričke pešadije, zatim u 31. inženjerijskom puku, pre nego što je pristupio 17. padobranskom inženjerijskom puku. Tokom skoro dvadeset godina karijere bio je raspoređen na mnogobrojnim spoljnim ratištima, uključujući Avganistan, Mali, Irak, Niger i Obalu Slonovače.

Prema rečima njegovih nadređenih, bio je izuzetan vojnik, cenjen zbog svojih ljudskih i profesionalnih kvaliteta, kao i zbog spremnosti da svoje iskustvo prenosi mlađim vojnicima. Uskoro je trebalo da napusti vojsku i započne civilnu karijeru. Bio je otac dvoje dece, opisan kao čovek duboko vezan za porodicu, ali i snažno posvećen službi.

Njegova smrt Floriana još jednom skreće pa`nju na visoku cenu međunarodnih angažmana Francuske u regionima gde nestabilni prekidi vatre, prisustvo naoružanih grupa i stalne tenzije čine bezbednosnu situaciju nepredvidivom i opasnom.