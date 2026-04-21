Ucenjuju ljude jer neće na front: Blokirani računi 30.000 Ukrajinaca, korupcija cveta
UKRAJINCIMA koji izbegavaju da se odazovu vojnoj mobilizaciji, vlasti blokiraju račune u bankama.
Do sada ih je blokirano 30.000, potvrdio je parlamentarac Maksim Bužanski, navodeći na "Telegramu" da je mera nepopularna i izaziva negodovanje. Državno rukovodstvo je poslalo i naredbu konzulatima u inostranstvu da ne produžavaju dokumente onima koji se nisu odazvali na pozive vojnih komesarijata u mestima gde stalno žive u Ukrajini.
Rukovodstvo u Kijevu izgleda teško shvata da je narod u Ukrajini već umoran od rata, pa sociloška istraživanja pokazuju da je sve više onih koji smatraju da rešenje treba tražiti za pregovaračkim stolom, a ne na bojnom polju.
Kontraproduktivan je i lov na ulicama i odvođenje na vojne poligone i front. Vlasti su pokušavale da ubede narod kako su ti snimci zapravo montaže ruskih obaveštajaca i službi, ali ima mnogo svedoka nasilja ljudi iz vojnih komesarijata, od kojih neki čak i pucaju na begunce.
Vlasti priznaju da je od početka rata zabeleženo 620 napada na saradnike vojnih komesarijata. Ukrajinski novinari navode da ljudi u vojnim komesarijatima godišnje uzmu čak dve milijarde evra mita da oslobode ljude od vojne obaveze.
Irska vraća izbeglice
IRSKA namerava ove godine da vrati oko 16.000 izbeglica iz Ukrajine i ukine im materijalnu podršku. Izbeglice su potpisivale ugovor sa irskim vlastima, ali Dablin želi da poništi te ugovore, pa Ukrajinci moraju da rade. Priprema se i program dobrovoljnog povratka, uz 2.500 evra pomoći po osobi. Slične finansijske stimulacije su davali i u Švajcarskoj. Međutim, velika većina izbeglica se već adaptirala i mogu da žive i bez finansijske pomoći.
Sada se u Ukrajini raspravlja i treba li žene mobilisati, da nadoknade manjak muškaraca u armiji. Oni koji su za mobilizaciju žena kažu da je "domovina u opasnosti" pa se moraju uključiti i žene. No, rukovodilac predsedničke administracije general Kiril Budanov je protiv poziva za žene.
- Žene su sada veliki oslonac u našoj pozadini, na njima leži veliki teret u privredi. Zato njih ne treba pozivati u vojsku, kao ni one koji su na radnim mestima u privredi. Što se tiče begunaca u inostranstvu, ne treba imati iluzija da će se vratiti dok rat traje - kaže Budanov.
Ali, predsednik Vladimir Zelenski pred zapadnim političarima priča o planovima da vrati mlade iz inostranstva da ratuju. Nemački kancelar Merc mu je nedavno pred TV kamerama objašnjavao da mora da vrati mlade iz Nemačke i evropskih zemalja da ratuju. U saradnji sa rukovodstvom Poljske već je bilo pokušaja da se pripremaju brigade dobrovoljaca na poljskim poligonima, ali odziva među izbeglicama nije bilo, potvrdile su ukrajinske diplomate u toj zemlji.
