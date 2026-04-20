Dramatično priznanje: Rusija dominira, Brisel upozorava na zaostatak

RUSIJA dvostruko nadmašuje sve zemlje Evropske unije zajedno u proizvodnji artiljerijskih granata, a skoro četiri puta u proizvodnji krstarećih raketa.

Takve procene izneo je na saslušanju u Evropskom parlamentu evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus.

-Rusija i dalje proizvodi više. Prošle godine Rusija je proizvela 1.100 krstarećih raketa, EU 300. Balističke rakete: Rusija 900, EU 0. Artiljerijske granate: Rusija 4 miliona, EU 2 miliona, naveo je Kubilijus, dodajući da su ovi podaci navodno „dostupni iz otvorenih izvora“.

Evropski komesar je ove brojke nazvao „ozbiljnim izazovom“ i poručio da Evropska unija mora da poveća proizvodnju naoružanja iznad nivoa Rusije ako želi da je „efikasno odvraća“ u vojnom smislu.

