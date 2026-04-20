Zolfagari zapretio Americi nakon napada na iranski brod: Preduzećemo neophodne mere protiv terorističke vojske SAD
PORTPAROL iranskog centralnog štaba Hatam al Anbija, Ebrahim Zolfagari danas je izjavio da su oružane snage Irana spremne da se odlučno obračunaju sa snagama ''američkog agresora'', posle, kako je naveo, flagrantnog akta agresije američkih terorističkih komandosa prema iranskom komercijalnom brodu u Omanskom moru.
On je, međutim, dodao da se iranske oružane snage suočavaju sa određenim ograničenjima zbog prisustva nekoliko članova porodica posade broda, čiji su životi i bezbednost izloženi stalnom riziku.
- S obzirom na trenutnu situaciju, kada bude osigurana bezbednost porodica i posade broda koji je meta američke agresije, moćne oružane snage Islamske Republike Iran preduzeće neophodne mere protiv terorističke vojske SAD - naveo je Zolfagari.
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) naterala je danas američke snage stacionirane u Omanskom zalivu da se povuku nakon što su američki vojnici otvorili vatru na iranski trgovački brod, javila je ranije iranska novinska agencija Mehr. Prema izveštaju ove agencije, američke "terorističke snage" su napale iranski trgovački brod kako bi ga prisilile da se vrati u iranske teritorijalne vode.
Ovaj potez bio je odgovor na zatvaranje Ormuskog moreuza, povratak indijskih i britanskih trgovačkih brodova, kao i na kontrolne mere koje je primenila IRGC. Međutim, kako se tvrdi, američke snage su bile prisiljene da se povuku nakon što su jedinice IRGC brzo reagovale i pružile podršku iranskom brodu.
IRGC je saopštla u subotu da je moreuz ponovo zatvoren za saobraćaj "zbog kršenja uslova prekida vatre" i jer "američki neprijatelj nije ukinuo pomorsku blokadu iranskih brodova i luka".
Šef iranske diplomatije Abas Arakči u petak je objavio da će prolaz kroz Ormuz biti otvoren za sve komercijalne brodove do kraja primirja sa Libanom, ali je ta odluka u subotu promenjena.
(Tanjug)
