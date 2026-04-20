Svet

Pezeškijan poručio: Cilj SAD je da se Iran preda, ali se Iranci ne povijaju pred silom

Predrag Stojković

20. 04. 2026. u 19:18

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan ocenio je danas da je cilj Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima sa Iranom o okončanju sukoba da se Teheran preda, ali je istakao da se iranski narod "ne povija pred silom".

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

-Duboko istorijsko nepoverenje u Iranu prema ponašanju američke vlade i dalje je tu, dok nekonstruktivni i kontradiktorni signali američkih zvaničnika nose gorku poruku. Oni traže predaju Irana, napisao je Pezeškijan na svom nalogu na mreži Iks.

Komentarišući dosadašnji tok pregovora Vašingtona i Teherana, Pezeškijan je naveo da osnovu svakog smislenog dijaloga predstavlja poštovanje obaveza.

Ranije danas, američki predsednik Donald Tramp je najavio da će poslati američku delegaciju u Pakistan na dodatne razgovore sa Iranom pre nego što 10-dnevni prekid vatre istekne u narednim danima.

Pezeškijan je juče rekao da Iran neće učestvovati u drugoj rundi pregovora sa SAD zato što je Vašington "kontinuirano kršio svoje obaveze i nerazumno se ponašao" tokom ranijih pregovora i tokom dvonedeljnog prekida vatre.

U saopštenju objavljenom nakon telefonskog razgovora Pezeškijana sa pakistanskim premijerom Šebazom Šarifom u nedelju, navodi se da su SAD "jasno kršile" sporazum o prekidu vatre "provokativnim i nezakonizim akcijama".

Tokom razgovora SAD i Irana, održanih na visokom nivou u pakistanskoj prestonici 11. i 12. aprila, nije postignut dogovor.

Tanjug

