Španska vlada naredila: Hitno uklonite ustaške simbole sa grobnice zločinca NDH Maksa Luburića

20. 04. 2026. u 18:48

SA GROBNICE zloglasnog zapovednika ustaškog logora Jasenovac, zločinca Vjekoslava Maksa Luburića na gradskom groblju Karkajšent u Valensiji, moraju se ukloniti ustaški simboli, saopštile su španske vlasti, prenosi agencija EFE.

Foto: apuntmedia printskrin, Vikipedija/Javno vlasništvo, Depositphoto/stefanocar75, I. Marinković,

Po odluci španske vlade, Luburićeva grobnica uvrštena je u Katalog simbola i elemenata suprotnih demokratskom sećanju, što podrazumeva da se sa nje moraju ukloniti svi profašistički simboli.

Zločinac i krvnik Vjekoslav Maks Luburić bio je visoki ustaški oficir, upravnik koncentracionog logora Jasenovac.

Luburić se nakon Drugog svetskog rata nastanio u Španiji pod zaštitom Frankove diktature, gde je živeo normalnim životom pod lažnim imenom, saopštilo je nedavno nadležno špansko Ministarstvo demokratskog sećanja.

Nadgrobni spomenik, podignut 1976. godine na istaknutom mestu na groblju Karkajšent, sadrži simboliku i elemente koji veličaju lik zvaničnika odgovornog za sistem koncentracionih logora Nezavisne Države Hrvatske tokom Drugog svetskog rata, kao i ustaški režim kome je pripadao.

Stoga je poslata uputa zainteresovanim stranama, kao i nadležnim regionalnim i lokalnim vlastima, kako bi se obezbedilo hitno uklanjanje simbola fašističkog ustaškog režima sa spomenika i iz javnog prostora, dodaje agencija.

Nadalje, nalaže se postavljanje natpisa koji pružaju tačan istorijski kontekst, u skladu sa principima Zakona o demokratskom sećanju, sa jasnim referencama na Luburićevu ulogu u ustaškom režimu i počinjene zločine, sa posebnim osvrtom na genocid počinjen u logoru Jasenovac.

Luburić je ubijen 1969. godine u svojoj kući u Španiji, najverovatnije u organizaciji UDBE.

Izveštaj Tehničke komisije španske vlade o simbolima i elementima suprotnim demokratskom sećanju ukazuje da spomenik na Luburićevom grobu predstavlja veličanje fašizma i njegovih nosilaca, što je nespojivo sa demokratskim vrednostima i sećanjem na žrtve, prenosi španska novinska agencija EFE.

Poseban osvrt na genocid u Jasenovcu

