Mađar upozorava Ukrajinu: Pokrenite naftovod Družba ili...

POBEDNIK mađarskih izbora Peter Mađar pozvao je danas ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog da ponovo otvori oštećeni naftovod Družba čim bude funkcionalan, i da Rusija nastavi isporuke nafte preko njega.

- Ako je na ukrajinskoj strani naftovod Družba spreman za isporuke nafte, onda bi trebalo ljubazno da ga ponovo otvore kao što su obećali. Nećemo dopustiti nikakvu ucenu. A od Rusije očekujemo da počnu da dovode naftu (u naftovod) u skladu sa ugovorima, jer ovo neće funkcionisati bez i jednog i drugog - rekao je Mađar na konferenciji za novinare nakon prvog sastanka svoje parlamentarne grupe, prenosi Rojters.

Mađar je, takođe, rekao da je proširenje nuklearne elektrane PAKŠ važan i neophodan projekat, ali da bi nova vlada morala da ispita uslove finansiranja kredita za izgradnju i da vidi da li su restrukturiranje ili refinansiranje mogući.

Projekat Pakš-2 od 12,5 milijardi evra, za koji je Mađar rekao da bi mogao koštati 24 milijarde evra, dodeljen je ruskom Rosatomu bez tendera i dugo se navodi kao simbol bliskih veza između ruskog predsednika Vladimira Putina i odlazećeg premijera Mađarske Viktora Orbana, navodi agencija.

- Moramo da ispitamo da li se uslovi kredita mogu restrukturirati, da li se ova važna i neophodna investicija može finansirati boljim uslovima. Takođe treba videti da li se tržište može otvoriti i da li se proces može ubrzat - rekao je Mađar.

Mađarska odlazeća vlada, koju predvodi premijer Viktor Orban, i Slovačka su u sporu sa Ukrajinom oko obustave isporuke ruske nafte preko ukrajinske teritorije kroz naftovod Družba iz sovjetskog doba.

Kijev tvrdi da je naftovod zatvoren zbog ruskog napada krajem januara.

Tanjug

