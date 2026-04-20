Svet

Mađar upozorava Ukrajinu: Pokrenite naftovod Družba ili...

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 04. 2026. u 17:45

POBEDNIK mađarskih izbora Peter Mađar pozvao je danas ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog da ponovo otvori oštećeni naftovod Družba čim bude funkcionalan, i da Rusija nastavi isporuke nafte preko njega.

Мађар упозорава Украјину: Покрените нафтовод Дружба или...

Foto: Profimedia/Jack Abuin/ZUMA Press Wire/SplashNews.com/Splash /Sputnjik/Ekaterina Chesnokova

- Ako je na ukrajinskoj strani naftovod Družba spreman za isporuke nafte, onda bi trebalo ljubazno da ga ponovo otvore kao što su obećali. Nećemo dopustiti nikakvu ucenu. A od Rusije očekujemo da počnu da dovode naftu (u naftovod) u skladu sa ugovorima, jer ovo neće funkcionisati bez i jednog i drugog - rekao je Mađar na konferenciji za novinare nakon prvog sastanka svoje parlamentarne grupe, prenosi Rojters.

Mađar je, takođe, rekao da je proširenje nuklearne elektrane PAKŠ važan i neophodan projekat, ali da bi nova vlada morala da ispita uslove finansiranja kredita za izgradnju i da vidi da li su restrukturiranje ili refinansiranje mogući.

Projekat Pakš-2 od 12,5 milijardi evra, za koji je Mađar rekao da bi mogao koštati 24 milijarde evra, dodeljen je ruskom Rosatomu bez tendera i dugo se navodi kao simbol bliskih veza između ruskog predsednika Vladimira Putina i odlazećeg premijera Mađarske Viktora Orbana, navodi agencija.

- Moramo da ispitamo da li se uslovi kredita mogu restrukturirati, da li se ova važna i neophodna investicija može finansirati boljim uslovima. Takođe treba videti da li se tržište može otvoriti i da li se proces može ubrzat - rekao je Mađar.

Mađarska odlazeća vlada, koju predvodi premijer Viktor Orban, i Slovačka su u sporu sa Ukrajinom oko obustave isporuke ruske nafte preko ukrajinske teritorije kroz naftovod Družba iz sovjetskog doba.

Kijev tvrdi da je naftovod zatvoren zbog ruskog napada krajem januara.

Tanjug

Zelenski potpuno odustao od Trampa? Uradio nešto nezamislivo: "Rusija ponovo nadigrala Amerikance"

20. 04. 2026. u 20:24

Bogić Bogićević hitno operisan: U kritičnom je stanju, zadobio teške telesne povrede