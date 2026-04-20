Tramp otkrio da američka delegacija stiže na pregovore, pa bombastično najavio: Danas potpiusujemo sporazum!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je za Foks njuz da će sporazum s Iranom biti potpisan danas u Pakistanu, nadovezujući se na raniji intervju za Njujork Post u kojem je rekao da su Dž. D. Vens i američka delegacija na putu za Islamabad na pregovore.

Tramp izjavio je danas da su potpredsednik SAD Džej Di Vens i američka delegacija na mirovnim pregovorima sa Iranom na putu za Pakistan i očekuje se da će sleteti u roku od nekoliko sati.

- Trebalo bi da vodimo razgovore. Dakle, pretpostavljam da u ovom trenutku niko ne igra igre - rekao je Tramp u izjavio za "Njujork post", odbacujući sumnje o tome da će pregovori propasti.

On je potvrdio da je visoka američka delegacija, uključujući Vensa, specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i savetnika Džareda Kušnera - već na putu za Islamabad na sledeću rundu pregovora.

- Sada kreću tamo - rekao je Tramp nešto posle 9.00 sati po istočnoameričkom vremenu, dodajući da će oni biti tamo večeras po vremenu u Islamabadu.

On je dodao da je spreman da se sastane sa visokim iranskim liderima ako se postigne napredak.

Vremenski okvir naglašava hitnu potrebu za pregovorima, koji se održavaju nekoliko dana pre isteka primirja između SAD i Irana usred eskalacije tenzija u regionu.

Tramp je signalizirao otvorenost za dramatičan diplomatski korak - direktan sastanak sa iranskim rukovodstvom ako se ukaže prilika, navodi njujorški list.